«Я уже месяц не видела сына»: Милана Кержакова заявила, что экс-муж похитил у нее годовалого Артемия

Милана Кержакова решилась на невероятное признание: молодая мама откровенно рассказала фолловерам, что не так давно ее экс-супруг, известный футболист Александр Кержаков, тайно забрал у нее годовалого сына Артемия и не собирается в ближайшее время позволять ей видеться с малышом.
«Он приехал в мой загородный дом со своими друзьями, перелез через забор, подкупил няню и забрал ребенка. Я не видела Артемия уже месяц. Саша требует от меня какие-то справки о вменяемости. Я очень любила своего мужа и никогда не думала, что он поступит со мной вот так», — плача, заявила Милана.
Девушка также рассказала, что Александр никогда не любил ее и женился по расчету, о чем он заявил ей сам. Она назвала истинную причину их расставания — по мнению Кержаковой, после смерти ее отца (петербургского сенатора Вадима Тюльпанова) она стала спортсмену просто не нужна.
Сам Александр пока никак не прокомментировал ситуацию. Милана сообщила, что обязательно обратится к юристам и будет бороться за опеку над сыном. Сейчас она хочет лишь, чтобы бывший возлюбленный позволил ей увидеть кроху Артемия.
Фото: Instagram