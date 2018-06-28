«Я уже месяц не видела сына»: Милана Кержакова заявила, что экс-муж похитил у нее годовалого Артемия

Милана Кержакова решилась на невероятное признание: молодая мама откровенно рассказала фолловерам, что не так давно ее экс-супруг, известный футболист Александр Кержаков, тайно забрал у нее годовалого сына Артемия и не собирается в ближайшее время позволять ей видеться с малышом.

«Он приехал в мой загородный дом со своими друзьями, перелез через забор, подкупил няню и забрал ребенка. Я не видела Артемия уже месяц. Саша требует от меня какие-то справки о вменяемости. Я очень любила своего мужа и никогда не думала, что он поступит со мной вот так», — плача, заявила Милана.