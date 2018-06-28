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«Я уже месяц не видела сына»: Милана Кержакова заявила, что экс-муж похитил у нее годовалого Артемия

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр и Милана Кержаковы

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24-летняя Милана Кержакова вышла в прямой эфир Instagram и призналась, что бывший муж, 35-летний футболист Александр Кержаков, тайно забрал у нее сына.

Милана Кержакова решилась на невероятное признание: молодая мама откровенно рассказала фолловерам, что не так давно ее экс-супруг, известный футболист Александр Кержаков, тайно забрал у нее годовалого сына Артемия и не собирается в ближайшее время позволять ей видеться с малышом.

«Он приехал в мой загородный дом со своими друзьями, перелез через забор, подкупил няню и забрал ребенка. Я не видела Артемия уже месяц. Саша требует от меня какие-то справки о вменяемости. Я очень любила своего мужа и никогда не думала, что он поступит со мной вот так», — плача, заявила Милана.

Девушка также рассказала, что Александр никогда не любил ее и женился по расчету, о чем он заявил ей сам. Она назвала истинную причину их расставания — по мнению Кержаковой, после смерти ее отца (петербургского сенатора Вадима Тюльпанова) она стала спортсмену просто не нужна.

Сам Александр пока никак не прокомментировал ситуацию. Милана сообщила, что обязательно обратится к юристам и будет бороться за опеку над сыном. Сейчас она хочет лишь, чтобы бывший возлюбленный позволил ей увидеть кроху Артемия.

Фото: Instagram

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