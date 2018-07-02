«Ты снова захочешь выбросить ребенка из окна»: обнародованы шокирующие записи разговоров Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой

Конфликт, который разразился всемье Миланы и Александра Кержаковых, набирает обороты. После того, как молодая мама обвинила уже почти бывшего мужа в похищении их общего малыша и домашнем насилии, вся страна бросилась на ее защиту. Спортсмен публично не реагировал на обвинения, позже молодая женщина забрала свои слова и призналась, что проходила лечение наркологической клинике. «Я горжусь тобой, что ты нашла в себе силы признаться во всем! Все совершают ошибки, но не все находят силы об этом сказать. Ты молодец! В свою очередь, я постараюсь помочь тебе со всем этим справиться», — публично ответил ей пока еще муж.
Сегодня, в эфире ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, были обнародованы аудиозаписи разговоров пары, которые шокировали присутствующих. «Твои разговоры на тему того, что ты готова выбросить ребенка из окна до того момента, когда ты уехала туда, это будет продолжаться или нет? Я не знаю, насколько тебя вылечили», — говорит Александр жене.
Мужчина также просит теперь почти бывшую жену вернуть ему его деньги: «Мое терпение лопнуло. Зачем ты мне врешь? Не воруй то, что тебе не принадлежит. Я не прошу брать наши деньги. Мои деньги возьми и привези, пожалуйста, их мне. Потому что это мои деньги. И к тебе они не относятся. А остальные деньги мы с тобой сядем и просто по-человечески поделим, потому что я их заработал, находясь с тобой».
Он также требует Милану предоставить доказательства своей адекватности. «Ты вылечилась в итоге или нет? Я не верю тебе. Если все нормально, то вообще без проблем. Я только за то чтобы ты виделась с ребенком, и это правильно, и я считаю, что у ребенка должна быть мать. Но должна быть мать очень здоровая, которая не причинит ему физического вреда. И то я хочу поговорить с врачом, который тебя лечил и посмотреть документы из этой клиники, в которой тебя лечили», — сказал он ей в одном из разговоров.
В студии присутствовала Екатерина Сафронова, бывшая возлюбленная Кержакова, у которой при похожих обстоятельствах он отобрал сына. Андрей Малахов напомнил присутствующим в студии, что роман спортсмена с дочерью политика начался еще когда он был в отношениях с матерью своего ребенка.
«Это на их совести. У каждого о чести и достоинстве представления разные. <...> Ну мы общались с ней, мы с ней встречались. Но дело в том, что у меня сформировалось такое мнение, что у нее нет собственного мнения. Она сегодня может одно говорить, завтра может под давлением говорить другое. Мне кажется, девочка просто запуталась», — рассказала она о своих впечатлениях. Более детально комментировать проблему она отказалась: молодая женщина не теряет надежды вернуть право опеки над сыном.
Милана Кержакова, которая днем высказывалась против выхода шоу в эфир, отреагировала на произошедшее со смирением:
Ну вот,теперь вы все знаете,карты раскрыты ,и секретов больше нет. Было совершенно огромное количество ошибок,было сложно ,плохо,больно и ,казалось,ничего нельзя уже изменить. Но изменить можно - важно услышать друг друга,быть честными,быть совестливыми и уметь прощать. Мне стыдно,что вы стали свидетелями всего этого кошмара,в этом моя вина,и,я надеюсь,больше подобного никогда не произойдёт. Мне очень важно,что спустя столько времени,спустя публичные скандалы,обиды,слезы и непонимания ,мы с Сашей услышали друг друга. Услышали и решили друг другу помочь. Никто не знает,что будет дальше,никто не знает ,как сложится жизнь,но уже услышать друг друга и принять - дорогого стоит. Из прямого эфира вы все,конечно,уже поняли - я люблю своего мужа и в какой-то момент я оступилась,запуталась и не смогла выбраться. Теперь все иначе. У меня есть поддержка в его лице,есть вера в будущее и благодарность всем,кто помогает мне сейчас. Не судите,а,пожалуйста,пожелайте нам справиться со всем этим,пережить,и больше никогда не возвращаться к такому большому кризису,в котором мы оказались.
Фото: instagram