«Ты снова захочешь выбросить ребенка из окна»: обнародованы шокирующие записи разговоров Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой

Конфликт, который разразился всемье Миланы и Александра Кержаковых, набирает обороты. После того, как молодая мама обвинила уже почти бывшего мужа в похищении их общего малыша и домашнем насилии, вся страна бросилась на ее защиту. Спортсмен публично не реагировал на обвинения, позже молодая женщина забрала свои слова и призналась, что проходила лечение наркологической клинике. «Я горжусь тобой, что ты нашла в себе силы признаться во всем! Все совершают ошибки, но не все находят силы об этом сказать. Ты молодец! В свою очередь, я постараюсь помочь тебе со всем этим справиться», — публично ответил ей пока еще муж.

Сегодня, в эфире ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, были обнародованы аудиозаписи разговоров пары, которые шокировали присутствующих. «Твои разговоры на тему того, что ты готова выбросить ребенка из окна до того момента, когда ты уехала туда, это будет продолжаться или нет? Я не знаю, насколько тебя вылечили», — говорит Александр жене.