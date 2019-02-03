Пас налево: Кержаков, Аршавин, Руни и другие футболисты, не раз изменявшие своим женам

Александр Кержаков
Развод Александра Кержакова с женой Миланой стал одним из самых громких в минувшем году. Милана отчаянно пыталась отсудить у бывшего супруга сына и откровенно рассказывала в интервью об изменах футболиста, вымогательствах крупных сумм денег и о домашнем насилии. На сторону Кержаковой встали многие известные женщины, в том числе Ксения Собчак, советовавшие ей бороться до конца. Сам бывший нападающий «Зенита» и сборной России, теперь занимающий пост старшего тренер юношеской сборной, от всех обвинений в свой адрес отказывается.
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин тоже прославился своим своеобразным отношением к бывшей гражданской жене и детям. Юлия Барановская, родившая ему дочь и двоих сыновей, заявила, что футболист пять лет не общался с собственными детьми. От Барановской Аршавин ушел, когда она была беременна третьим ребенком. Новой избранницей футболиста стала Алиса Казьмина, которая недавно объявила о разводе с ним после его измены.
Уэйн Руни
Уэйн Руни — еще один знаменитый и неидеальный отец из мира футбола. Один из лучших игроков в истории английского футбола известен не только своими талантами, но и постоянными изменами жене Колин, родившей ему четверых детей. Незадолго до рождения младшего сына, появившегося на свет в начале 2018 года, стало известно о веселой ночи Уйэна, которую он провел в обществе девушек легкого поведения. У беременной Колин сдали нервы от постоянных похождений супруга и она собиралась наконец развестись, но в итоге Руни удалось загладить свою вину и сохранить семью.
Павел Мамаева
В прошлом году жена Павла Мамаева расплакалась во время интервью, когда рассказывала журналистам телеканала «Москва 24» о многочисленных изменах футболиста: «Я же об этом не знала. Что вы мне предлагаете? Что мне сейчас делать, ходить с топором за этими любовницами или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, потому что у нас есть дети, семья?».
Эшли Коул
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул и певица Шерил Коул встречались шесть лет и прожили в браке четыре года. После венчания футболист изменял жене столько раз, что журналисты и просто люди по всему миру начали шутить о том, что Эшли переспал уже с половиной Великобритании. После того, как становилось известно о его очередном похождении налево, он каялся и преподносил Шерил дорогие подарки, а она... прощала. Терпение певицы лопнуло в 2010-м: тогда она подала на развод, не предупредив об этом супруга, собиравшегося в ЮАР на чемпионат мира по футболу.
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов стал героем таблоидов после громкого развода с Ольгой Бузовой. Певица и телеведущая обвинила футболиста, женившегося вскоре после расставания с ней на модели Анастасии Костенко, в измене, недостойном поведении, жадности и дала многочисленные интервью, в которых на все лады расписала недостатки спортсмена. В прошлом году первая жена Тарасова, от которой он ушел к Бузовой, подала на него в суд за неуплату алиментов в размере 15 миллионов рублей.
Джон Терри
Когда Джон Терри женился на своей давней возлюбленной Тони Пул, он признался, что до свадьбы неоднократно ей изменял, но в браке пообещал хранить жене верность. Спустя четыре года после таких громких заявлений стало известно о романе капитана сборной Англии с моделью Ванессой Перонсел, девушкой его товарища по команде Уэйна Бриджа. В итоге Терри лишился капитанской повязки сборной Англии.
Райан Гиггз
Валлийский футболист, в настоящее время являющийся главным тренером национальной сборной Уэльса, Райан Гиггз крутил романы с моделями, в 2007 году женился и... не остепенился. Сначала стало известно о его измене со звездой «Большого брата» Имоджен Томас. В 2011-м году вообще выяснилось, что Гиггз восемь лет изменял супруге с женой собственного брата!
Денис Глушаков
Денис и Дарья Глушаковы познакомились в 2008 году в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом, когда Дарье было 17 лет, а Денису — 21 год. В 2010 году они поженились. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016-м — вторая дочь Александра. В прошлом году жена капитана «Спартака» подала на развод. О причинах своего решения она рассказала газете «Спорт-Экспресс»: «Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась на это в конце августа, когда застала его в сауне с любовницей накануне матча "Спартак" — "Динамо". Я не хотела предавать огласке наш развод, но видео попало в Интернет, и скрывать это стало бесполезно. У нас была счастливая семья, а Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала».
Ройстон Дренте
Защитник и полузащитник клуба «Спарта» Ройстон Дренте развлекался с моделью Playboy Маленой Гарсиа, когда его жена была беременна вторым ребенком. А в одном из интервью красноречиво ответил на вопрос о том, как часто он занимается сексом: «Вы имеете в виду с моей женой?».
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress, getty, instagram, пресс-служба
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