Пас налево: Кержаков, Аршавин, Руни и другие футболисты, не раз изменявшие своим женам

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул и певица Шерил Коул встречались шесть лет и прожили в браке четыре года. После венчания футболист изменял жене столько раз, что журналисты и просто люди по всему миру начали шутить о том, что Эшли переспал уже с половиной Великобритании. После того, как становилось известно о его очередном похождении налево, он каялся и преподносил Шерил дорогие подарки, а она... прощала. Терпение певицы лопнуло в 2010-м: тогда она подала на развод, не предупредив об этом супруга, собиравшегося в ЮАР на чемпионат мира по футболу.

Дмитрий Тарасов