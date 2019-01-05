Супруга Андрея Аршавина заявила о разводе с футболистом

Некоторое время назад в Сети обсуждали очередные «похождения» Андрея Аршавина — футболиста сфотографировали в компании нескольких девушек, с одной из которых он обнимался. По словам очевидцев, казалось, что эту пару связывают совсем не дружеские отношения. Супруга Аршавина Алиса в тот момент никак не прокомментировала слухи об очередной измене благоверного, однако в недавней беседе с порталом StarHit она сообщила, что брак с футболистом расторгнут: «Мы с Андреем давно развелись».
В настоящее время Алиса занимается воспитанием детей — старшие дети родились в первом браке журналистки, а отцом маленькой Есени является Аршавин.
Напомним, брак с Алисой Казьминой для Андрея Аршавина стал первым официальным. До встречи с журналисткой футболист девять лет состоял в отношениях с Юлией Барановской, родившей ему троих детей.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram