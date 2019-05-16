Керр с Блумом, Дакота с Соколовским и другие пары, которые расстались сразу после рождения детей

Миранда Керр и Орландо Блум
Фото: Eastnews
Орландо Блум и Миранда Керр казались образцовой парой, а в итоге расстались спустя два года после рождения сына Флинна. Экс-супруги сохранили дружеские отношения и сейчас стараются вместе растит малыша. Причиной развода стали разные взгляды на семейную жизнь: Миранда почти сразу после родов вышла из декрета и начала активно работать, а Орландо мечтал о тихой семейной жизни. Сейчас он собирается жениться на певице Кэти Перри, и Керр ждет третьего ребенка от супруга, миллиардера и создателя «SnapChat» Эвана Шпигеля. Малыш будет вторым общим ребенком Миранды Керр и Эвана Шпигеля, первый их наследник родился в мае 2018-го.
Рита Дакота и Влад Соколовский
Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Рита Дакота и Влад Соколовский развелись в прошлом году, спустя несколько месяцев после рождения дочери Мии. Они казались идеальной парой, а в итоге выяснилось, что Влад постоянно изменял Рите, о чем она откровенно рассказала в Instagram и различных интервью. После разгоревшегося скандала Соколовский публично покаялся в изменах и сейчас старается быть достойным отцом для своей дочки.
Джанет Джексон и Виссам аль-Мана
Фото: Getty
Джанет Джексон рассталась с мужем-мусульманином, миллионером Виссамом Аль-Мана через три месяца после рождения сына. Подтолкнул Джанет к расторжению брака тотальный контроль со стороны супруга. «Виссам не доверяет Джанет настолько, что просит свою службу безопасности проверять каждого мужчину, так или иначе встречающегося на пути жены — от нового продюсера до уборщика в музыкальной студии», — писали западные СМИ. Как сообщали таблоиды, столкновение их культур усугубилось с рождением ребенка. Виссам нанял целый штат прислуги, чтобы ухаживать за новорожденным сыном, в то время как Джексон было запрещено выходить из дома. Со временем это стало сводить ее с ума, ведь она разрешила супругу не только контролировать свою внешность, но и даже отменять концерты и турне. Джанет чувствовала, что теряет поклонников.
Последней каплей стала история с мамой певицы. 86-летняя Кэтрин Джексон была втянута в судебные разбирательства со своим племянником Ламаром, который обвинялся в издевательствах над ней и психологическом давлении. В то время, пока Джанет беспокоилась о своей матери и пыталась ей помочь, Виссам показал черствость и полное отсутствие интереса к проблемам ее мамы. «Вот когда Джанет приняла решение, что дороги назад нет», — писали западные инсайдеры.
Анна Седокова и Максим Чернявский
Фото: Starface
После свадьбы Анна Седокова и Максим Чернявский поселились в Лос-Анжелесе, в июле 2011 года у них родилась дочь Моника. Спустя два года супруги решили развестись. По слухам, Максима не устраивали постоянные гастроли Анны и ее стремление к популярности. В 2017-м Седокова родила сына Гектора от бизнесмена Артеме Комарове, с которым рассталась вскоре после родов.
Алена Шишкова и Тимати
Фото: Instagram
Тимати огорошил поклонников в марте 2014 года, когда объявил всем о том, что у него родилась дочь Алиса. Мамой малышки оказалась модель Алена Шишкова, с которой рэпер разошелся вскоре появления первенца на свет. Впоследствии Алена вернулась к модельной карьере, Тимати начал встречаться с моделью Анастасией Решетовой, а воспитанием Алисы занялась мама артиста Симона Юнусова
Хлое Грин и Джереми Микс
Фото: Eastnews
«Самый красивый преступник» Джереми Микс и его невеста, наследница компаний TopShop и TopMan Хлое Грин прошлым летом показали фото своего новорожденного сына. В начале этого года появились слухи, что влюбленные расстаются. Буквально на днях Джереми появился на открытии Каннского кинофестиваля с неизвестной брюнеткой.
Ирина Дубцова и Роман Черницын
Фото: Eastnews
Ирина Дубцова и Роман Черницын поженились в реалити-шоу «Фабрика звезд», в котором участвовала невеста. Они казались идеальной парой, а когда их сыну Артему исполнилось два года, неожиданно для многих решили развестись. Ирина впоследствии призналась, что в браке чувствовала себя несчастной, считала, что Роман недостаточно внимания уделял сына и недостаточно поддерживал ее в период послеродовой депрессии, когда она набрала лишний вес. К счастью, после развода Ирина и Роман сохранили дружеские отношения и теперь вместе растят общего ребенка.
Сиара и Фьючер
Фото: Eastnews
Сиара узнала о том, что беременна от рэпера Фьючера спустя несколько месяцев после начала бурного романа. В мае 2014-го певица родила сына и получила от возлюбленного предложение руки и сердца, а потом узнала о его измене... Сейчас Сиара замужем за за квотербеком команды «Сиэтл Сихокс» Расселлом Уилсоном, с которым она встречалась 13 месяцев до их свадьбы. Они воздерживались от сексуальных отношений до брака (согласно религиозным убеждениям спортсмена), а два года назад у них родилась дочь Сиенна.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Getty, Eastnews, Globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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