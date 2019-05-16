Керр с Блумом, Дакота с Соколовским и другие пары, которые расстались сразу после рождения детей

Джанет Джексон рассталась с мужем-мусульманином, миллионером Виссамом Аль-Мана через три месяца после рождения сына. Подтолкнул Джанет к расторжению брака тотальный контроль со стороны супруга. «Виссам не доверяет Джанет настолько, что просит свою службу безопасности проверять каждого мужчину, так или иначе встречающегося на пути жены — от нового продюсера до уборщика в музыкальной студии», — писали западные СМИ. Как сообщали таблоиды, столкновение их культур усугубилось с рождением ребенка. Виссам нанял целый штат прислуги, чтобы ухаживать за новорожденным сыном, в то время как Джексон было запрещено выходить из дома. Со временем это стало сводить ее с ума, ведь она разрешила супругу не только контролировать свою внешность, но и даже отменять концерты и турне. Джанет чувствовала, что теряет поклонников.

Последней каплей стала история с мамой певицы. 86-летняя Кэтрин Джексон была втянута в судебные разбирательства со своим племянником Ламаром, который обвинялся в издевательствах над ней и психологическом давлении. В то время, пока Джанет беспокоилась о своей матери и пыталась ей помочь, Виссам показал черствость и полное отсутствие интереса к проблемам ее мамы. «Вот когда Джанет приняла решение, что дороги назад нет», — писали западные инсайдеры.

Анна Седокова и Максим Чернявский