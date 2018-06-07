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«Самый красивый преступник» Джереми Микс и его невеста показали фото своего новорожденного сына

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Хлое Грин и Джереми Микс

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34-летний манекенщик и экс-заключенный Джереми Микс стал отцом во второй раз.

Не так давно стало известно, что наследница модной империи Topshop Хлое Грин беременна от своего жениха, «самого сексуального преступника» Джереми Микса. Пара предпочла не комментировать эту информацию, но на днях оказалось, что поклонники и журналисты были правы — Хлое и Джереми действительно ждали пополнения.

Ночью 8 июня они опубликовали в своих микроблогах одинаковый милый снимок, на котором держат за ручки новорожденного малыша, и написали: «Мы рады сообщить вам о рождении нашего прекрасного малыша Джейдена Микса-Грина. Он родился 29 мая 2018 года. У мамы и ребенка все хорошо. Мы просим уважать нашу частную жизнь. С любовью, Хлое и Джереми».

Напомним, не так давно Джереми приезжал в Москву, чтобы сняться в клипе Ольги Бузовой WiFi. Песня, как и видео, довольно быстро стала хитом. СМИ писали о страстном романе певицы и манекенщика, но Микс оказался верен невесте. Любопытно, ведь у него уже была законная жена Мелисса, от которой у него есть старший сын и от которой Джереми в свое время ушел к Хлое.

Фото: Instagram

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