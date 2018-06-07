«Самый красивый преступник» Джереми Микс и его невеста показали фото своего новорожденного сына

Напомним, не так давно Джереми приезжал в Москву, чтобы сняться в клипе Ольги Бузовой WiFi. Песня, как и видео, довольно быстро стала хитом. СМИ писали о страстном романе певицы и манекенщика, но Микс оказался верен невесте. Любопытно, ведь у него уже была законная жена Мелисса, от которой у него есть старший сын и от которой Джереми в свое время ушел к Хлое.

Фото: Instagram