logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Селена Гомес, Ева Лонгория и другие звезды на открытии Каннского кинофестиваля-2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 19

Селена Гомес

Фото: Getty
На Лазурном берегу стартовал 72-й Каннский кинофестиваль. По красной дорожке на церемонии открытия прошлись Селена Гомес, Ева Лонгория, Джулианна Мур, Тильда Суинтон и многие другие звезды.

Одной из самых ярких звезд на красной дорожке оказалась Селена Гомес, появившаяся на церемонии открытия Каннского кинофестиваля в белом топе, юбке с высоким разрезом и украшениях Bvlgari. Недавно впервые ставшая мамой Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в смелом платье-бюстье.

Фото: Getty

Джулианна Мур выбрала для церемонии открытия кинофестиваля в Каннах скромное и стильное платье изумрудного цвета с открытыми плечами.

В этом году председателем жюри Каннского кинофестиваля стал режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Вместе с ним кинопроекты будут оценивать Эль Фаннинг, Павел Павликовский, Йоргос Лантимос, Робен Кампийо, Энки Билал, Аличе Рорвахер, Келли Райхардт и Маймуна Н’Диайе.

Открыла фестиваль картина Джима Джармуша «Мертвые живые мертвецы». В основном конкурсе в этом году представлено двадцать картин: «Боль и слава», «Однажды… в Голливуде», «Отверженные», «Паразиты», «Мектуб, моя любовь — 2» , «Малыш Джо», «Маттиас и Максим», «Молодой Ахмед», «Озеро диких гусей»,«Портрет молодой дамы в огне», «Тайная жизнь», «Атлантика», «Вас не было дома», «Ночной ястреб», «Должно быть, это рай», «Боже мой!» и другие.

Текст: Роман Страстный

Фото: getty, пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич