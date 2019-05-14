Селена Гомес, Ева Лонгория и другие звезды на открытии Каннского кинофестиваля-2019

Одной из самых ярких звезд на красной дорожке оказалась Селена Гомес, появившаяся на церемонии открытия Каннского кинофестиваля в белом топе, юбке с высоким разрезом и украшениях Bvlgari. Недавно впервые ставшая мамой Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в смелом платье-бюстье.
Фото: Getty
Джулианна Мур выбрала для церемонии открытия кинофестиваля в Каннах скромное и стильное платье изумрудного цвета с открытыми плечами.
В этом году председателем жюри Каннского кинофестиваля стал режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Вместе с ним кинопроекты будут оценивать Эль Фаннинг, Павел Павликовский, Йоргос Лантимос, Робен Кампийо, Энки Билал, Аличе Рорвахер, Келли Райхардт и Маймуна Н’Диайе.
Открыла фестиваль картина Джима Джармуша «Мертвые живые мертвецы». В основном конкурсе в этом году представлено двадцать картин: «Боль и слава», «Однажды… в Голливуде», «Отверженные», «Паразиты», «Мектуб, моя любовь — 2» , «Малыш Джо», «Маттиас и Максим», «Молодой Ахмед», «Озеро диких гусей»,«Портрет молодой дамы в огне», «Тайная жизнь», «Атлантика», «Вас не было дома», «Ночной ястреб», «Должно быть, это рай», «Боже мой!» и другие.
Текст: Роман Страстный
Фото: getty, пресс-служба
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