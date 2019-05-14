Селена Гомес, Ева Лонгория и другие звезды на открытии Каннского кинофестиваля-2019

Открыла фестиваль картина Джима Джармуша «Мертвые живые мертвецы». В основном конкурсе в этом году представлено двадцать картин: «Боль и слава», «Однажды… в Голливуде», «Отверженные», «Паразиты», «Мектуб, моя любовь — 2» , «Малыш Джо», «Маттиас и Максим», «Молодой Ахмед», «Озеро диких гусей»,«Портрет молодой дамы в огне», «Тайная жизнь», «Атлантика», «Вас не было дома», «Ночной ястреб», «Должно быть, это рай», «Боже мой!» и другие.