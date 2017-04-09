Джанет Джексон, певица и сестра Майкла Джексона, рассталась с мужем, миллионером Виссамом аль-Мана. Об этом сообщили сразу несколько зарубежных источников, в том числе портал TMZ. Близкие друзья пары сообщили: супруги решили, что их пути расходятся.

Джанет и ее супруг из Катара пришли к выводу, что их брак не состоялся. Это был третий брак для певицы, однако только от Виссама она родила первенца в свои 50 лет. Мальчик Иссу аль-Мана появился на свет 3 января этого года.

Бывшие супруги приняли решение остаться друзьями ради сына. Они будут совместно воспитывать ребенка, а жить малыш будет с мамой в Лондоне.

Напомним, певица Джанет Джексон вышла замуж за бизнесмена из Катара Виссама аль-Мана в 2012 году. Брак продлился 5 лет.

Фото: globallookpress.com, starface.ru, gettyimages.com