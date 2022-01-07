Как неудачи в личной жизни и алкоголизм сгубили звезду фильма «Семь стариков и одна девушка»

Светлана Савелова родилась 7 января 1942 года. Отец погиб на фронте, и мать — медик по образованию — сама поднимала троих детей. Семье жилось трудно, но никто не жаловался на тяжелую судьбину. Дети занимались в творческой студии, которую организовала мама. Света полюбила балет. Но артисткой она становиться и не думала, она видела себя только в медицине.

Из аптеки — в кино

Одни источники сообщают, что девушка провалила вступительные экзамены в медицинский вуз и пошла работать в аптеку, другие — что перед поступлением она решила сначала поработать и испробовать себя в околомедицинской сфере. В общем, там, за прилавком с лекарствами ее и увидел режиссер Яков Сегель.

Он снимал в Крыму фильм «Прощайте, голуби!». Работа над фильмом уже началась, а исполнительницы главной роли все еще не было. Режиссер приехал в Севастополь для поисков натуры и зашел в аптеку, чтобы купить лекарства от головной боли. Здесь он и увидел ее и предложил главную роль. То, что у девушки не было профильного образования, Сегелю особо импонировало.