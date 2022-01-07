Как неудачи в личной жизни и алкоголизм сгубили звезду фильма «Семь стариков и одна девушка»
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Фото: Кадр фильма
Светлана Савелова родилась 7 января 1942 года. Отец погиб на фронте, и мать — медик по образованию — сама поднимала троих детей. Семье жилось трудно, но никто не жаловался на тяжелую судьбину. Дети занимались в творческой студии, которую организовала мама. Света полюбила балет. Но артисткой она становиться и не думала, она видела себя только в медицине.
Из аптеки — в кино
Одни источники сообщают, что девушка провалила вступительные экзамены в медицинский вуз и пошла работать в аптеку, другие — что перед поступлением она решила сначала поработать и испробовать себя в околомедицинской сфере. В общем, там, за прилавком с лекарствами ее и увидел режиссер Яков Сегель.
Он снимал в Крыму фильм «Прощайте, голуби!». Работа над фильмом уже началась, а исполнительницы главной роли все еще не было. Режиссер приехал в Севастополь для поисков натуры и зашел в аптеку, чтобы купить лекарства от головной боли. Здесь он и увидел ее и предложил главную роль. То, что у девушки не было профильного образования, Сегелю особо импонировало.
После успешного дебюта в кино Светлана поступила не в медицинский вуз, а в Щепкинское театральное училище. Здесь она грызла гранит актерских наук с Валентином Смирнитским (с ним же позже сыграет в фильме «Семь стариков и одна девушка») и Александром Калягиным.
Характер у студентки был непростой, но педагоги видели в ней потенциал. После выпуска Савелову сразу же приняли в Театр им. Вахтангова, но там она служила всего год. После молодая актриса перешла в «Ленком», Марк Захаров возлагал на нее большие надежды, но им не суждено было реализоваться по трагическим причинам. Главных ролей актриса так и не получила.
И если на театральной сцене Савелова не блистала, то в кино ей предлагали достойных героинь. В 1964-м состоялась премьера фильма «Зеленый огонек», имевшего большой успех.
Фото: Кадр фильма
Неудачи в любви
Еще во время учебы Светлана Савелова влюбилась в будущего режиссера Геннадия Байсака, но свадьбу они сыграли после получения диплома. Брак рухнул всего через год. У молодой жены был непростой характер — не всякий мужчина мог ее выдержать. Позже Байсак вспоминал, что они больше думали о карьере и к тому же не смогли притереться друг к другу.
После у красавицы актрисы было несколько громких романов: с Александром Збруевым, Сергеем Миловановым, Николаем Караченцовым.
Караченцов пришел в «Ленком» чуть позже Савеловой, и она взяла над ним шефство, а вскоре рабочие отношения переросли в личные... Но и с ним не сложилось.
Сергей Милованов научил Савелову выпивать. И потихоньку привычка прикладываться к бутылке разрослась в бездну, из которой актриса выбраться уже не смогла.
Фото: Кадр фильма
Множество ухажеров актрисы становились ее собутыльниками. В 40 лет Светлана забеременела, но ее образ жизни повлек за собой трагедию — ребенка она потеряла. Это горе Савелова пуще прежнего принялась топить в стакане.
Последним мужем артистки был милиционер, но и страж порядка не смог вернуть ее к трезвости.
Потеря всего
Пить Светлана Савелова начала еще в 1970-х годах. К началу следующего десятилетия она превратилась в настоящего алкоголика со стажем.
Актриса сыграла всего в 9 фильмах. И самым успешным стал последний «Семь стариков и одна девушка».
В комедии Евгения Карелова собрался звездный состав — Валентин Смирнитский, Анатолий Адоскин, Борис Новиков, Юрий Никулин, Алексей Смирнов, Георгий Вицин. Светлане досталась главная роль — молодого тренера Елены Величко, которой предстоит привести в форму уже немолодых любителей спорта.
В фильме актриса смотрелась вполне прилично, но больше на экранах она не появлялась и постепенно исчезла из поля зрения поклонников.
Фото: Кадр фильма
В «Ленкоме» Савелова не появлялась, физически не могла... Но Марк Захаров жалел ее и терпел. И хотя некогда перспективная актриса перестала появляться на пороге театра, зарплату ей начисляли.
Смерть в нищете
После краха личной жизни и карьеры Светлана Савелова перестала общаться с теми, кто знал ее в детстве и в лучшие времена. Она каждый год ездила в родной Севастополь отдохнуть на море. Но встреч со знакомыми избегала: не хотела, чтобы видели, в кого она превратилась.
В первых числах февраля 1999 года в «Ленкоме» раздался звонок из милиции. Марка Захарова спросили, сможет ли он организовать похороны Савеловой. За несколько дней до этого актриса скоропостижно умерла. Нашли ее только на третьи сутки, время и причину кончины установили эксперты — интоксикация алкоголем.
На прощании со Светланой Савеловой присутствовали только актеры и сотрудники театра. Хоронили ее в платье, которое взяли в костюмерной «Ленкома», своей приличной одежды у нее попросту не осталось...
Актрисе, скатившейся в бездну, было всего 57 лет.
Фото: кадры фильмов, kinopoisk.ru