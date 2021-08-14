Актриса Евгения Глушенко пропала с экранов 10 лет назад: чем занимается жена Александра Калягина
Первым фильмом с участием тогда еще студентки театрального училища имени Щепкина Евгенией Глушенко стал «А я уезжаю домой», но известность пришла к актрисе после картины «Неоконченная пьеса для механического пианино» режиссера Никиты Михалкова. Там же она и познакомилась с будущим супругом и коллегой Александром Калягиным.
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Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look
Пиком карьеры актрисы, по мнению большинства критиков, стала лента «Влюблен по собственному желанию», которая получила большое количество наград и признание за рубежом.
Александр Калягин и Евгения Глушенко счастливо женаты с 1978 года. Для актера этот брак стал вторым – перед знакомством с Евгенией от рака умерла его первая супруга Татьяна Корунова, и осталась 4-летняя дочь Ксения. Глушенко приняла девочку, и вырастила, как родную. Позже у супругов появился сын Денис.
На данный момент актриса перестала сниматься, но не объявляла о завершении карьеры. На протяжении последних нескольких лет Евгения Глушенко работает преподавателем в училище имени Щепкина, которое когда-то и закончила.
Возможно то, что советская актриса скептически относится к современному кинематографу, влияет на ее желание оставаться за кадром. «Главное, как говорят актеры, судьбинушку сыграть, вот что интересно! А таких вот судьбинушек и нет практически», — говорила Евгения, сообщает «KP.RU».
Фото и видео: Global Look Press, Youtube
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