Скончалась актриса Людмила Пашкова — бывшая жена «Портоса» Валентина Смирнитского

Вечером, 28 октября, сын актрисы вернулся домой с дачи и обнаружил мать без сознания, лежащую на полу. Приехавшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть Пашковой. Недавно она перенесла операцию, после которой нехорошо себя чувствовала.

Людмила Пашкова родилась в 1942 году в семье знаменитой советской актрисы Ларисы Пашковой. В 1967 году Людмила окончила Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина и была принята на работу в Государственный академический Малый театр. Актриса посвятила театральной сцене более 50-ти лет своей жизни.

Помимо этого, Людмила снималась в кино. Наиболее известными ее картинами стали: «Адам и превращение Евы», «Без вины виноватые», «Все улики против него», «Француз Сережа», «Об этом лучше не знать» и «Бедность не порок».

Людмила Пашкова являлась второй супругой известного российского актера Валентина Смирнитского. После развода с актрисой он был женат еще дважды.