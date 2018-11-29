Как изменились и как выглядят теперь Асмус, Пермякова, Демчог и другие актеры сериала «Интерны»

Кристина Асмус
Сериал «Интерны» стал для Кристины Асмус дебютом на экране: в популярном шоу начинающая актриса сыграла скромницу Варю Черноус. Этой весной Кристина отметила тридцатилетие. За восемь лет Асмус успела стать успешной актрисой театра и кино, выйти замуж за резидента Comedy Club Гарика Харламова и родить дочь Анастасию.
Илья Глинников
Сыгравший в «Интернах» сына главврача и бойфренда Вари Черноус разгильдяя Глеба Романенко Илья Глинников стал главным героем пятого сезона шоу «Холостяк». В популярном реалити-проекте Глинников, тяжело переживавший расставание с актрисой Аглаей Тарасовой, искал себе супругу, но в итоге расстался с победительницей Екатериной Никулиной. В последнее время Илья часто появляется на различных кинопремьерах в новом образе — с густой бородой и в необычной одежде.
Александр Ильин
Александр Ильин-младший прославился благодаря роли интерна Семена Лобанова. Он активно снимается в кино, поет в панк-группе «План Ломоносова», а в марте этого года впервые стал отцом — супруга актера Юлия родила сына Александра.
Светлана Камынина
За роль главного врача Анастасии Кисегач в ситкоме «Интерны» Светлана Камынина получила главную российскую кинопремию за лучшие телевизионные сериалы «Золотой носорог». Камынина играет в театре, снимается в кино и часто появляется на различных светских мероприятиях. В январе актриса отметит юбилей — ей исполнится сорок лет. Светлана пока не замужем. «Как ни странно, успешной, самодостаточной женщине, которая может заработать себе на жизнь, которая каким-то образом удачлива в карьере, сложнее. Не все к ней могут подойти. Мужчины боятся успешных женщин, выбирать приходится из тех, кто не боится», — рассказала Камынина в интервью Passion.ru.
Иван Охлобыстин
Самый яркий персонаж «Интернов» — заведующий терапевтическим отделением Андрей Евгеньевич Быков в исполнении Ивана Охлобыстина. С момента начала съемок Охлобыстин почти не изменился. Он продолжает сниматься в кино, писать сценарии к фильмам и растить шестерых детей вместе с супругой Оксаной.
Светлана Пермякова
Светлана Пермякова в жизни не похожа на хмурую и строгую старшую медсестру Любовь Михайловну Скрябину из «Интернов». Особенно актриса расцвела после рождения дочери Варвары, отцом которой стал ее 21-летний директор Максим Скрябин.
Дмитрий Шаракоис
Экранный возлюбленный Светланы Пермяковой Дмитрий Шаракоис, сыгравший в «Интернах» скромного очкарика Бориса Левина, продолжает сниматься в кино и сериалах, однако недавно стал героем новостей, не связанных с его актерской карьерой. Во время капитального ремонта старый сталинский дом в Котельниках, в котором живет Шаракоис, по его предложению, перекрасили... в черный цвет. Такое необычное дизайнерское решение стало причиной скандала: одни жильцы считают, что дом выглядит стильно, а другие — в ужасе от его траурного вида. Ранее актер объявил войну администрации Котельников и начал бороться против сноса старых домов, на месте которых хотят построить многоэтажки. Также Дмитрий ведет свой канал на YouTube, посвященный футболу, информации для начинающих актеров, путешествиям и общественно важным вопросам.
Татьяна Лянник
Татьяна Лянник прославилась благодаря роли жены интерна Лобанова. У актрисы нет аккаунтов в соцсетях, а о личной жизни она предпочитает не распространяться. С прошлого года Лянник снимается в сериале «Морозова», в котором играет эксперта-графолога по имени Ирина.
Вадим Демчог
Один из самых забавных героев «Интернов» — сильно пьющий и очень похотливый врач-венеролог Иван Натанович Купитман в исполнении Вадима Демчога. За последние несколько лет он снялся в нескольких не самых удачных фильмах, играл в театре. Несколько лет он является соавтором сценария и единственным актером озвучания мультсериала Mr. Freeman, два года назад компанией Glorium Impression было выпущено бесплатное приложение Demchog для платформ Android и Apple, в котором Демчог читает книги иностранных психологов, художественные тексты, а также классические тексты восточных религий. У Вадима Демчога есть 31-летняя дочь Анастасия от первого брака и тринадцатилетний сын Вильям, который занимается озвучиванием мультфильмов.
Один Ланд Байрон
Сыгравший Фила Ричардса американец Один Ланд Байрон приехал из США по обмену, окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ и получил вид на жительство в России. В 2015 году он публично признался в том, что является геем, и рассказал, что год встречался с режиссером из Казахстана. Сейчас Байрон живет в Москве, снимается в кино и играет в театре «Гоголь-центр».
Лидия Арефьева
Помните сексапильного психиатра Ирину Витальевну из «Интернов» в строгих очках и с глубокими декольте? Сыгравшая ее Лидия Арефьева продолжает сниматься в сериалах. Кроме того, она окончила Московскую Академию Астрологии под руководством Михаила Левина и стала одной из ведущих передачи «Давай поженимся», а этой осенью — участницей проекта «Миллионер на выданье», в котором девушки борются за сердце богатого жениха.
Текст: Роман Страстный
Фото: starface, instagram, kinopoisk, Екатерина Ширинкина / Passion.ru