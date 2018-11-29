Как изменились и как выглядят теперь Асмус, Пермякова, Демчог и другие актеры сериала «Интерны»

За роль главного врача Анастасии Кисегач в ситкоме «Интерны» Светлана Камынина получила главную российскую кинопремию за лучшие телевизионные сериалы «Золотой носорог». Камынина играет в театре, снимается в кино и часто появляется на различных светских мероприятиях. В январе актриса отметит юбилей — ей исполнится сорок лет. Светлана пока не замужем. «Как ни странно, успешной, самодостаточной женщине, которая может заработать себе на жизнь, которая каким-то образом удачлива в карьере, сложнее. Не все к ней могут подойти. Мужчины боятся успешных женщин, выбирать приходится из тех, кто не боится», — рассказала Камынина в интервью Passion.ru.

Иван Охлобыстин