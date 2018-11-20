Ольга Кабо, Елена Захарова, Эвелина Бледанс и другие звезды посетили закрытую премьеру психологической драмы «Последнее испытание»

В этот вторник, 20 ноября, в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла закрытая премьера захватывающей психологической драмы «Последнее испытание». Первыми ознакомиться с фильмом пришли Ольга Кабо, Эвелина Бледанс, Илья Глинников и многие другие звезды. Присутствовала и Елена Захарова, которая снималась в картине на 9-ом месяце беременности. Зрители с замиранием сердца следили за до ужаса реалистичной картиной захвата заложников в Доме культуры "Мир" и историй их освобождения.
В массовых сценах захвата зала террористами приняло участие 750 человек. Среди них были и реальные участники трагедии «Норд-Ост», известной далеко за пределами России. Психологи посоветовали им преодолеть страхи прошлого на съемках фильма с похожей трагической обстановкой.
«Нужно показывать суть этих конфликтов, их подоплеку, показать, что у терроризма нет национальности. Это просто бандитизм, к которому кому-то нужно было приклеить ярлык национальности. Тема сложная, конечно, потому что затрагивает и конфликт религий. Хотя он тоже во многом надуманный», — прокомментировал режиссер фильма Алексей А. Петрухин.
В фильме снимались: Ирина Купченко, Андрей Мерзликин, Ирина Алферова, Анна Чурина, Елена Захарова, Никита Тарасов, Алиса Гребенщикова, Михаил Евланов, Иван Кокорин, Олег Тактаров, Игорь Жижикин, Алексей Лукин, Беслан Терекбаев, Дмитрий Шевченко, Эдуард Флёров, Себастьян Сисак, Сергей Мартынов.
В прокат фильм выходит 29 ноября.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru