logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ольга Кабо, Елена Захарова, Эвелина Бледанс и другие звезды посетили закрытую премьеру психологической драмы «Последнее испытание»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 24
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Фильм «Последнее испытание» скоро выйдет в прокат.

В этот вторник, 20 ноября, в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла закрытая премьера захватывающей психологической драмы «Последнее испытание». Первыми ознакомиться с фильмом пришли Ольга Кабо, Эвелина Бледанс, Илья Глинников и многие другие звезды. Присутствовала и Елена Захарова, которая снималась в картине на 9-ом месяце беременности. Зрители с замиранием сердца следили за до ужаса реалистичной картиной захвата заложников в Доме культуры "Мир" и историй их освобождения.

В массовых сценах захвата зала террористами приняло участие 750 человек. Среди них были и реальные участники трагедии «Норд-Ост», известной далеко за пределами России. Психологи посоветовали им преодолеть страхи прошлого на съемках фильма с похожей трагической обстановкой.

«Нужно показывать суть этих конфликтов, их подоплеку, показать, что у терроризма нет национальности. Это просто бандитизм, к которому кому-то нужно было приклеить ярлык национальности. Тема сложная, конечно, потому что затрагивает и конфликт религий. Хотя он тоже во многом надуманный», — прокомментировал режиссер фильма Алексей А. Петрухин.

В фильме снимались: Ирина Купченко, Андрей Мерзликин, Ирина Алферова, Анна Чурина, Елена Захарова, Никита Тарасов, Алиса Гребенщикова, Михаил Евланов, Иван Кокорин, Олег Тактаров, Игорь Жижикин, Алексей Лукин, Беслан Терекбаев, Дмитрий Шевченко, Эдуард Флёров, Себастьян Сисак, Сергей Мартынов.

В прокат фильм выходит 29 ноября.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я не буду облучаться, я выживу»: астролог Тамара Глоба рассказала о своей борьбе с онкологией
Андрей Малахов показал содержимое холодильника Ольги Бузовой
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии
Танец Сергея Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть
«Конечно, это топ-новость»: мама Ольги Бузовой прокомментировала ее беременность