Ольга Кабо, Елена Захарова, Эвелина Бледанс и другие звезды посетили закрытую премьеру психологической драмы «Последнее испытание»

В этот вторник, 20 ноября, в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла закрытая премьера захватывающей психологической драмы «Последнее испытание». Первыми ознакомиться с фильмом пришли Ольга Кабо, Эвелина Бледанс, Илья Глинников и многие другие звезды. Присутствовала и Елена Захарова, которая снималась в картине на 9-ом месяце беременности. Зрители с замиранием сердца следили за до ужаса реалистичной картиной захвата заложников в Доме культуры "Мир" и историй их освобождения.

В массовых сценах захвата зала террористами приняло участие 750 человек. Среди них были и реальные участники трагедии «Норд-Ост», известной далеко за пределами России. Психологи посоветовали им преодолеть страхи прошлого на съемках фильма с похожей трагической обстановкой.

«Нужно показывать суть этих конфликтов, их подоплеку, показать, что у терроризма нет национальности. Это просто бандитизм, к которому кому-то нужно было приклеить ярлык национальности. Тема сложная, конечно, потому что затрагивает и конфликт религий. Хотя он тоже во многом надуманный», — прокомментировал режиссер фильма Алексей А. Петрухин.