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«Стала суеверной»: Анна Семенович объяснила, почему не афиширует личную жизнь

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Анна Семенович

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица стала гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион».

Анна Семенович — одна из самых ярких и запоминающихся певиц на отечественной эстраде — ее формы наверняка свели с ума не одного представителя сильного пола, а некоторые мечтают увидеть экс-солистку «Блестящих» в роли супруги.

39-летняя артистка до сих пор не замужем, но, не исключено, что в скором будущем она попрощается со статусом «холостячки». В разговоре с Лерой Кудрявцевой в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» Анна призналась, что уже около года встречается с мужчиной, который моложе ее на семь лет: «Я стала какой-то суеверной, поэтому пока это тайна. Но хочу сказать одно. Он моложе меня на семь лет. Мы вместе около года. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад об этом не думала».

О счастье материнства певице говорила и Жанна Фриске. Семенович вспомнила свой последний разговор с подругой, ушедшей из жизни в 2015 году. По словам Анны, Жанна радовалась тому, что у нее растет сын, что она «слышит топот этих ножек», мечтала о дочери — «Анька, рожай детей, это потрясающее счастье. И мы хотим с Димой ещё дочку, хотим пожениться». Этот разговор состоялся за несколько месяцев до смерти Фриске: «И больше я не слышала её никогда. И через 4-5 месяцев её не стало».

Анна Семенович и Жанна Фриске в клипе группы "Блестящие"

Анну Семенович беспокоит то, что сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева не общается с дедушкой и бабушкой со стороны мамы. Певица надеется, что новая избранница телеведущего сможет повлиять на эту ситуацию: «Если новая девушка Дмитрия умная женщина, если она будет хорошо относиться к Платону, она должна понимать, что нельзя отрывать у ребенка половину его жизни. Мальчик должен расти в определенной атмосфере любви, он и так обделен с рождения — он без матери. Она как-то должна повлиять на эту ситуацию, чтобы Платон виделся с бабушкой, дедушкой и тетей».

Напомним, Анна Семенович строила карьеру фигуристки, однако из-за травмы мениска и последующего тяжелого восстановления ей пришлось попрощаться с профессиональным спортом. В возрасте 21 года Анна решила попробовать свои силы на музыкальном поприще, а также в качестве телеведущей и актрисы.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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