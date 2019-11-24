«Стала суеверной»: Анна Семенович объяснила, почему не афиширует личную жизнь

39-летняя артистка до сих пор не замужем, но, не исключено, что в скором будущем она попрощается со статусом «холостячки». В разговоре с Лерой Кудрявцевой в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» Анна призналась, что уже около года встречается с мужчиной, который моложе ее на семь лет: «Я стала какой-то суеверной, поэтому пока это тайна. Но хочу сказать одно. Он моложе меня на семь лет. Мы вместе около года. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад об этом не думала».

О счастье материнства певице говорила и Жанна Фриске. Семенович вспомнила свой последний разговор с подругой, ушедшей из жизни в 2015 году. По словам Анны, Жанна радовалась тому, что у нее растет сын, что она «слышит топот этих ножек», мечтала о дочери — «Анька, рожай детей, это потрясающее счастье. И мы хотим с Димой ещё дочку, хотим пожениться». Этот разговор состоялся за несколько месяцев до смерти Фриске: «И больше я не слышала её никогда. И через 4-5 месяцев её не стало».