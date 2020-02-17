### Наталья Рудова Звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова снимается в кино, телесериалах, музыкальных клипах и различных фотосессиях. У одной из самых соблазнительных девушек российского шоу-бизнеса более трех миллионов подписчиков в Instagram, в котором она регулярно публикует довольно откровенные снимки. Показать Наталье действительно есть что: она регулярно занимается спортом, «прокачивает» свое тело и, вполне заслуженно, гордится результатами. А в конце прошлого года стало известно, что Рудова станет ведущей нового реалити-шоу «Место под солнцем #БАЛИ».### Марина Кравец Марине Кравец удалось стать единственной звездой мужского шоу Comedy Club. Теле- и радиоведущая, певица, актриса телевидения и дубляжа умудряется сочетать в себе качества идеальной девушки: она сексуальна и при этом обладает прекрасным чувством юмора и умеет посмеяться над своей привлекательностью, она очаровывает представителей сильного пола с первого взгляда и при этом умеет с ними дружить, она выглядит как легкомысленная красотка, а работает как настоящий профессионал. Популярность среди широкой общественности Марина приобрела благодаря нашумевшим реалити-шоу «Замуж за Бузову» и «План Б».### Айза Анохина Экс-супруга скандального рэпера Гуфа за последние несколько лет стала самостоятельной величиной в российском шоу-бизнесе и светской тусовке. Айза развелась с горе-музыкантом, улетела на Бали, вышла замуж, родила второго сына, открыла собственную студию красоты, а недавно начала вести реалити «Любовь на выживание», в котором пары испытывают свои чувства на прочность.### Елена Летучая Елена Летучая прославилась в качестве уверенной себе, прекрасной, красивой и дерзкой, знающей закон и умеющей дать отпор кому угодной ведущей шоу «Ревизорро». После свадьбы Лена решила поберечь себя и прекратить бороться с недобросовестными работниками сервиса услуг, но поклонники ждут ее возвращения.### Мария Горбань Сексуальная блондинка Мария Горбань известна по таким телепередачам как «90×60×90» на телеканале «Россия-2», «Орел и решка» на канале «Пятница!» и #ЯЖеМать на «Супер». На участие в последней Машу вдохновило рождение дочери Стефании, которой в сентябре исполнится шесть лет.### Ксения Бородина Давняя ведущая ралити «Дом-2» Ксения Бородина, определенно, хорошеет с годами. Критики и поклонники могут спорить сколько угодно, но Ксения с возрастом явно становится только краше.### Ольга Орлова Экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова стала ведущей реалити-шоу «Дом-2». Некоторые осуждают Орлову за такое решение, а другие уверены, что она может украсить любой проект. Фото: Instagram, globallookpress, youtube.com, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!