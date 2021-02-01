Из нищеты в миллионеры: Милохин, Бабич, Карнавал, Саева и другие популярные тиктокеры
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Даня Милохин
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Еще год назад о юноше Дане Милохине знали только его подписчики в соцсетях. Теперь он появляется на обложках глянца, записывает песни со звездами шоу-бизнеса и получает миллионные заработки. Данила рано остался без родителей: когда ему было всего три года, мать, к тому времени уже разведенная с мужем-алкоголиком, отказалась от сыновей-погодок. Так Даня и его старший брат Илья оказались в оренбургском детском доме. Через 10 лет братья попали в многодетную приемную семью Тюленевых, с которой переехали в пригород Анапы.
Милохин не хотел учится, связывался с плохими компаниями, работал, где придется: клеил листовки, продавал воздушные шары, был официантом. В феврале 2019-го он скачал приложение TikTok, где публиковать по несколько видео в день, в которых шутил, кривлялся, изображал пение под фонограмму. Во время весенней пандемии Даня записал песню «Я дома». Вскоре записать совместный трек ему предложили Джиган и Тимати. С этого момента Милохина узнали и за пределами его «родной» площадки. На церемонии «GQ Человек года» 2020 он получил награду в номинации «Открытие года». Количество подписчиком Милохина, вошедшего в десятку самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии Forbes, в разных соцсетях растет в геометрической прогрессии. И теперь он нарасхват: снимается в популярных шоу и рекламе, появляется на обложках журналов, записывает дуэты со знаменитостями.
Артур Бабич
Фото: Instagram Артура Бабича
Артур Бабич участвует в популярном проекте Dream Team House вместе с Даней Милохиным. Теперь он зарабатывает миллионы и раздает интервью о том, как стал успешным. Артур вырос в украинском селе, пас коров и продавал молоко. Покопять TikTok он начал, снимая ролики о своей незамысловатой жизни «простого парня».
«Я знал, что моя первая песня («Парень простой», — прим. Ред.) должна быть именно такой. Я писал ее не сам, но там все про меня. Я таким был год назад, таким и остался. Поменялась одежда, внешний вид, но внутри все то же самое. <...> Моя семья жила очень бедно, в школу денег не давали. Помню, я занимался футболом, одногрупники как-то позвали меня в главный клуб нашего ближайшего города Кривой Рог, а я жил в селе... И мама запретила ехать, заявила, что у меня нет времени на это, а на самом деле у нас просто не было денег на проезд», — рассказал Бабич в интервью Youtube-каналу «Редакция».
Дина Саева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дину Саеву называют королевой TikTok: у нее есть почти 20 миллионов подписчиков и выгодные рекламные контракты с мировыми брендами. Изначально девушка привлекала людей короткими видео с танцами под национальные песни родной страны. Мадина Басаева (настоящее имя девушки) родилась в Душанбе в семье водителя такси и повара 24 августа 1999 года, в дальнейшем вместе с родителями, младшими сестрами и братом переехала в Екатеринбург. Сейчас Дина живет в Москве и практически полностью обеспечивает родственников. В прошлом году девушка снялась в клипе «Love Is» популярного певца Егора Крида.
Валя Карнавал
Фото: Instagram Вали Карнавал
Одна из самых популярных тикток-звезд России Валя Карнавал, также вошедшая в список самых богатых юных блогеров страны, написала о себе книгу «Здарова, бандиты», в которой рассказала о своем прошлом. «Я родом из города Ростов-на-Дону, но все детство прожила в селе городского типа под названием Батайск. Это в 40 км от Ростова. Все мое детство мы жили бедно. Да, могу сказать, у меня была очень бедная семья. Бывало, что денег не хватало даже на хлеб. В школе все надо мной прикалывались из-за этого, издевались, подкалывали. <...> Пускай у нас была бедная семья, пускай у нас не было каких-то ярких эмоций и воспоминаний — за все мое детство мы только один раз были на море, и то на три дня, так что я вообще не поняла, что такое море, — мне было классно, мы тогда всей семьей были вместе.
Когда мне исполнилось 13 лет, мой отец умер от рака печени. <...> Подростки, с которыми я училась в школе, не понимали, что это такое, ведь у них такого не случалось. Я не виню их в том, что они меня не поддержали, хотя, наверное, мне нужна была какая-то помощь. Просто они с таким не сталкивались, не знали, как поддержать. Вместо этого они ходили, показывали на меня пальцем и говорили: "Вот, у нее папа умер. И у них бедная семья, они сейчас вообще забомжуют"», — цитирует девушку, которой приписывают роман с Егором Кридом, Grazia.ru.
Рахим Абрамов
Фото: Instagram Рахима Абрамова
Рахим Абрамов в 2020-м году вохглавил список самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии Forbes. Этот харизматичный парень родился в Узбекистане, в 16 лет переехал в Читу, где не смог поступить в техником, затем отправился в Москву. Покорять столицу он приехал с несколькими тысячами в кармане, а теперь, как вы уже наверняка доагадались, зарабатывает миллионы. Рахим учился на программиста и параллельно создавал юмористические ролики, которые выкладывал в Instagram и TikTok. Кроме того, на сегодняшний день он выпустил несколько песен.
Киря Колеcников
Фото: Instagram Кири Колеcникова
Бывший спортсмен и чемпион мира по паркуру Киря Колесников сумул попорить TikTok видео с акробатическими элементами. «У меня были большие планы: продолжать выигрывать чемпионаты, сотрудничать с крупными компаниями, поехать на Олимпиаду. Но в один роковой момент все рухнуло. Я получил очень серьезную травму и за эти два года я многое поменял в своей жизни, в мировоззрении. От меня даже отвернулись старые друзья, спонсоры. Я остался ни с чем. Но потом случайно познакомился с блогером и тоже начал снимать спортивный контент. Хочу привлечь внимание нового поколения к спорту, популяризировать паркур. Люди должны понимать, что их возможности гораздо больше, чем просто открывать рот под популярные звуки в TikTok. Если бы я не получил травму, я бы продолжил свою профессиональную деятельность», — рассказал Колесников в интервью Starhit.
Аня Покров
Фото: Instagram Ани Покров
Аня Покров родилась в Волгограде и сейчас учится на факультете режиссуры в Волгоградском институте культуры. Денег в семье будущей везды TikTok было мало, так что в подростковом возрасте она начала сама зарабатывать, раздавая листовки и подрабатывая в маленьких кафе официанткой. В прошлом году девушка вошла в первый состав Dream Team House и запустила новостной YouTube-канал про мир блогеров. В интервью каналу «Редакция» Аня рассказала, что недавно купила папе автомобиль, и призналась, что еще пару лет назад никогда бы не поверила в то, что будет так много зарабатывать в свои годы.
Кирилл и Артем Верзаковы
Фото: Instagram Кирилла и Артема Верзаковых
Братья-близнецы Артем и Кирилл Верзаковы из Екатеринбурга после окончания УрГЭУ продавали картины, выжженные по дереву, пытались стать популярными Instagram-блогерами, но успех в итоге пришел к ним благодаря TikTok. Уже первые опубликованные юмористические ролики парней за несколько часов посмотрели почти десять тысяч человек. Cейчас братья, у которых несколько миллионов подписчиков, продолжают снимать видео и продвигают в TikTok песни звезд российского шоу-бизнеса.
Маха Горячева
Фото: Instagram Марии Горячевой
«Я вообще начинала на ask.fm — это сайт, где задают вопросы и отвечают на них. И я там стала первым блогером по России, у меня было больше всего лайков и подписчиков. Наверное, все началось с того, что я просто захотела хоть как-то зарабатывать. Меня сильно урезали в бюджете (в семье), и я поняла, что так дело не пойдет. А мне хотелось, естественно, все красивенькое: ходить куда-то, кушать что-то вкусное. На ask.fm была такая система: лайкаешь какого-то человека, и все твои подписчики его видят. Я очень редко лайкала — в месяц по 5 лайков буквально ставила, потому что это слишком сильно форсилось и люди благодаря этому становились популярными. Меня это не то чтобы расстраивало, но это было глупо.
И я поняла, что надо это продавать, и сделала специальную подписку на лайки. Можно было купить у меня ответ с отметкой. Я сделала себе целый отдельный листочек, где у меня все было расписано. Я просто «нарулила» это где-то в своей голове, что надо сделать вот так. В итоге за первый месяц я заработала 50 000 рублей на этом. Потом ушла в Instagram. Туда все ушли. И у меня очень долго не получалось (раскрутиться) — три года все падало до такой степени, что я уже думала: все, конец, c блогерством заканчиваем. А потом в один момент как взлетела — уже на TikTok», — рассказала Мария Горячева Forbes Digest.
Алексей Савко
Фото: Instagram Алексея Савко
Алексей Савко родился в белорусской деревне Пархимовцы. На своем канале в TikTok он иронизирует над своим небольшим ростом (136,5 см), демонстрируя, что является жизнерадостным человеком без комплексов. Основным источником заработка Савко являются рекламные контракты и обучающие курсы по TikTok. Алексей также снялся в сериалах «Гранд Лион» и «Улица».
Никита (Мимимижка) Авдеев
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Никита Авдеев родился в Москве, учился в обычной средней школе, хотел поступать на повара, но решил заняться блогер-деятельностью. Сейчас у Никиты, известного широкой аудитории под ником Мимимижка, более пяти миллионов подписчиков.
Юлька Шпулька
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Недавно окончившая школу Юлия Гаврилина родилась в Сибири, в раннем детсве потеряла отца. Когда ей было два года, семья переехала в Москву. В 14 лет Юля зарегистрировалась в набиравшем популярность TikTok (тогда еще Musical.Ly) и начала публиковать короткие юмористические ролики, снимала танцы и каверы на хиты. Сейчас она входит в список самых популярных тиктокеров с почти десятью миллионами подписчиков.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!