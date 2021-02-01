Из нищеты в миллионеры: Милохин, Бабич, Карнавал, Саева и другие популярные тиктокеры

«Я вообще начинала на ask.fm — это сайт, где задают вопросы и отвечают на них. И я там стала первым блогером по России, у меня было больше всего лайков и подписчиков. Наверное, все началось с того, что я просто захотела хоть как-то зарабатывать. Меня сильно урезали в бюджете (в семье), и я поняла, что так дело не пойдет. А мне хотелось, естественно, все красивенькое: ходить куда-то, кушать что-то вкусное. На ask.fm была такая система: лайкаешь какого-то человека, и все твои подписчики его видят. Я очень редко лайкала — в месяц по 5 лайков буквально ставила, потому что это слишком сильно форсилось и люди благодаря этому становились популярными. Меня это не то чтобы расстраивало, но это было глупо.

И я поняла, что надо это продавать, и сделала специальную подписку на лайки. Можно было купить у меня ответ с отметкой. Я сделала себе целый отдельный листочек, где у меня все было расписано. Я просто «нарулила» это где-то в своей голове, что надо сделать вот так. В итоге за первый месяц я заработала 50 000 рублей на этом. Потом ушла в Instagram. Туда все ушли. И у меня очень долго не получалось (раскрутиться) — три года все падало до такой степени, что я уже думала: все, конец, c блогерством заканчиваем. А потом в один момент как взлетела — уже на TikTok», — рассказала Мария Горячева Forbes Digest.

Алексей Савко