Егор Крид встречается с 19-летней TikTok-блогершей Валей Карнавал?
Фото: Instagram / @egorkreed
В Сети активно обсуждают роман 19-летней Вали Карнавал и 26-летнего Егора Крида. В Telegram-канале «Только никому» добавили несколько снимков, на которых показали, как пара отправилась на отдых в Дубай. Звезд заметили в аэропорту города. До этого пользователи Сети обсуждали видео, на котором Валя держит за руку Егора Крида. Позже исполнитель удалил видео. Однако снова появился новый ролик с празднования Нового года, где парочка снова появилась вместе. По слухам, они встречаются уже пару месяцев.
Напомним, что ранее Егор Крид встречался с певицей Нюшей. Звезды не афишировавшие свой роман, расстались в 2015 году. По словам артиста, инициатором стала певица, заявившая, что больше его не любит. В 2017 году Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, от которого родила дочь Симбу. Егор Крид по-прежнему холост и предпочитает не комментировать свою личную жизнь.
А вы думаете Валя Карнавал и Егор Крис встречаются? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: Instagram / @egorkreed
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