Егор Крид встречается с 19-летней TikTok-блогершей Валей Карнавал?

Напомним, что ранее Егор Крид встречался с певицей Нюшей. Звезды не афишировавшие свой роман, расстались в 2015 году. По словам артиста, инициатором стала певица, заявившая, что больше его не любит. В 2017 году Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, от которого родила дочь Симбу. Егор Крид по-прежнему холост и предпочитает не комментировать свою личную жизнь.

А вы думаете Валя Карнавал и Егор Крис встречаются? Делитесь своим мнением в комментариях!