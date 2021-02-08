От продавщицы на рынке до звезды шоу-бизнеса: история успеха и эволюция Аниты Цой
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анита Цой родилась в Москве и с детства занималась музыкой. В итоге она окончила юридический факультет МГУ, музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано, а также эстрадный факультет РАТИ (Российская академия театрального искусства) по классу вокала.
Фото: Globallookpress / Natalya Loginova
Согласно истории, уже ставшей легендой, Анита стала продавщицей южнокорейских товаров на рынке в «Лужниках», чтобы заработать деньги на первый альбом и клип. На накопленные сбережения она записала две песни под гитару, которые понравились представителям популярного на тот момент музыкального лейбла «Союз». Так, в 1997 году начинающая певица выпустила свой первый альбом «Полет» и клип на главную песню с него.
Почти все композиции пластинки были посвящены супругу артистки Сергею Цою (политик, журналист, топ-менеджер предприятий нефтегазового и энергетического бизнеса России, бывший государственный служащий, президент Федерации карате России, — прим. ред.), за которого она вышла замуж в девятнадцать лет.
Фото: Eastnews
В 2003-м Анита Цой записывает свой третий по счету альбом «1 000 000 минут», в том же году ей было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». К этому времени уже ставшая популярной певица полностью поменяла свой сценический образ и музыкальный стиль.
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Четвертый альбом Цой «На восток» вышел в 2007-м. Сценические образы в стиле манга и аниме певица представила в одноименном в шоу, которое с аншлагом прошло в концертном зале «Россия» в Лужниках. В том же году Анита впервые получила музыкальную награду «Золотой граммофон».
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
В 2010 году Анита Цой дебютировала в оперном искусстве, выступив в дуете с Любовью Казарновской. В Московском Доме музыки с успехом прошла премьера оперного шоу «Сны о Востоке», в котором Цой сыграла роль и певицы, и режиссера-постановщика.
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
На вручении одной из музыкальных премий Анита Цой появилась с сыном Сергеем, которому в июле исполнится 29 лет. К слову, после рождения первенца она сильно располнела. Решив покорить шоу-бизнес, Цой взялась за себя основательно: начала правильно питаться и регулярно тренироваться, сбросила сорок килограммов, полюбила косметологов и полностью изменила стиль.
Фото: Eastnews
В 2016-м в Москве и Санкт-Петербурге состоялась премьера десятого юбилейного шоу певицы «10|20». Название расшифровывается как десятое юбилейное шоу и 20 лет на сцене.
Фото: Globallookpress / Dmitry Golubovich
За свою музыкальную карьеру Анита Цой выпустила семь альбомов, она является обладательницей многих музыкальных наград, в том числе за постановки собственных шоу.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Помимо музыкальной карьеры Цой участвовала в различных популярных телешоу и пробовала себя в качестве телеведущей. Вы могли видеть ее в таких проектах, как «Цирк со звездами», «Ледниковый период. Кубок профессионалов», «Один в один!», «Свадебный размер».
Фото: Globallookpress / City News Moskva
Вот уже более тридцати лет Анита состоит в браке с супругом Сергеем, за которого вышла замуж без любви и не по собственному желанию. «Вернее сказать, меня выдали по-корейски. Сосватали и отдали в семью мужа с немногочисленным приданым. Сейчас, вспоминая, как это было, даже не верится, что со мной такое могло произойти. Но из истории моей семьи этот факт уже не вычеркнуть. <..> Он ждал моей любви терпеливо, даже красиво. С каждой зарплаты он дарил мне: цветы, одеколон «Москва», конфеты «Мишки на севере»... (О бриллиантах и шубах в то время речи даже не было. Нам было не по карману). Он был доброжелателен и спокоен. И спустя какое-то время крепость пала, рухнула, и я влюбилась. Так началась история создания нашей семьи», — призналась певица.
Фото: Instagram Аниты Цой
Недавно Анита Цой решилась на очередную смену имиджа. Певица сделала дерзкую стрижку, стала красить волосы в яркие цвета и выбирать более необычные наряды.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В честь своего юбилея Анита Цой приготовила поклонникам подарок — шоу «Пятый океан», посвященное ее 50-летию.
Как менялись внешность и стиль певицы на протяжении карьеры, вы можете посмотреть в нашей фотогалерее.
Фото: eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!