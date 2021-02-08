От продавщицы на рынке до звезды шоу-бизнеса: история успеха и эволюция Аниты Цой

Вот уже более тридцати лет Анита состоит в браке с супругом Сергеем, за которого вышла замуж без любви и не по собственному желанию. «Вернее сказать, меня выдали по-корейски. Сосватали и отдали в семью мужа с немногочисленным приданым. Сейчас, вспоминая, как это было, даже не верится, что со мной такое могло произойти. Но из истории моей семьи этот факт уже не вычеркнуть. <..> Он ждал моей любви терпеливо, даже красиво. С каждой зарплаты он дарил мне: цветы, одеколон «Москва», конфеты «Мишки на севере»... (О бриллиантах и шубах в то время речи даже не было. Нам было не по карману). Он был доброжелателен и спокоен. И спустя какое-то время крепость пала, рухнула, и я влюбилась. Так началась история создания нашей семьи», — призналась певица.