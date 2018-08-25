Анита Цой рассказала о браке с нелюбимым мужчиной

Анита Цой и ее муж Сергей сегодня отмечают никелевую свадьбу — супруги женаты 28 лет. В честь годовщины брака певица опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что замуж вышла не по любви, а по желанию родственников: «Сегодня выдался хороший денёк. 28 лет назад я вышла замуж за этого парня. Вернее сказать, меня выдали по-корейски. Сосватали и отдали в семью мужа с немногочисленным приданым. 😅 Сейчас, вспоминая, как это было, даже не верится, что со мной такое могло произойти. Но из истории моей семьи этот факт уже не вычеркнуть. На свадьбе, в знак протеста, я отказалась надевать фату и пела гостям песню Олега Газманова «Путана». 🙈 Но никто, кроме меня и еще нескольких моих ближайших родственников, не понял моего революционного выступления, а наоборот, наперебой хвалили «веселую» невесту. Последующие пару лет моему мужу Петровичу пришлось несладко. Я, в прямом смысле этого слова, козлила, сопротивлялась, надеясь на то, что поздно или рано Петрович сдастся и разведется со мной. Но не тут-то было».