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Анита Цой рассказала о браке с нелюбимым мужчиной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Аниты Цой

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Певица поздравила мужа с 28-й годовщиной брака.

Анита Цой и ее муж Сергей сегодня отмечают никелевую свадьбу — супруги женаты 28 лет. В честь годовщины брака певица опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что замуж вышла не по любви, а по желанию родственников: «Сегодня выдался хороший денёк. 28 лет назад я вышла замуж за этого парня. Вернее сказать, меня выдали по-корейски. Сосватали и отдали в семью мужа с немногочисленным приданым. 😅 Сейчас, вспоминая, как это было, даже не верится, что со мной такое могло произойти. Но из истории моей семьи этот факт уже не вычеркнуть. На свадьбе, в знак протеста, я отказалась надевать фату и пела гостям песню Олега Газманова «Путана». 🙈 Но никто, кроме меня и еще нескольких моих ближайших родственников, не понял моего революционного выступления, а наоборот, наперебой хвалили «веселую» невесту. Последующие пару лет моему мужу Петровичу пришлось несладко. Я, в прямом смысле этого слова, козлила, сопротивлялась, надеясь на то, что поздно или рано Петрович сдастся и разведется со мной. Но не тут-то было».

«Надо знать моего Петровича. Он всегда добивается намеченных целей. Он ждал моей любви терпеливо, даже красиво. С каждой зарплаты он дарил мне: цветы, одеколон «Москва», конфеты «Мишки на севере»... 😂 (О бриллиантах и шубах в то время речи даже не было. Нам было не по карману. ) Он был доброжелателен и спокоен. И спустя какое-то время, крепость пала, рухнула, и я влюбилась.🙂 Так началась история создания нашей семьи. За 28 лет было многое, и взлеты, и падения, а потом снова взлеты... Но я до сих пор не перестаю благодарить Бога и наших мам за наш брак. Как можно было предугадать такой крепкий и прекрасный союз? А может и вправду наши родители видят глубже и дальше нас? А вы что думаете? 😉 #я❤тебяПетрович», — призналась певица.

Фото: instagram

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