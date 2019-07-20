logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мы с папой мечтаем о внуках»: Анита Цой поздравила сына с 27-летием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Анита Цой с мужем и сыном

Фото: Instagram Аниты Цой
Артистка поделилась архивными фотографиями с именинником.

Многие поклонники считают семьи Аниты Цой едва ли не образцовой. Несмотря на то, что в интервью певица признавалась, что выходила замуж за нелюбимого человека, брак оказался крепким, и в минувшем году супруги отметили 28-ю годовщину семейной жизни. У Аниты и Сергея Цой есть сын Сергей, которому 19 июля исполнилось 27 лет. В честь дня рождения сына певица поделилась в блоге несколькими архивными снимками с ним и опубликовала нежное поздравление.

«Серёжа @sergeystsoy, сын, с Днем рождения! Не верю, что тебе уже 27. Много сделано. Много пройдено. Но это только начало большого пути. Надо всё успеть. Надо встать на рельсы и пойти, набирая ход, и при этом, оставаться заботливым, внимательным, любящим сыном, братом, внуком, а вскоре: мужем, отцом, зятем... Не бойся шагать вперед и принимать решения. Не бойся ответственности. Она закаляет.💪🔥Живи на полную катушку и будь счастлив! Будь любим! P.S. Мы с папой мечтаем о внуках. Твоя_Ма❤», — обратилась к наследнику Анита.

Дружная семья Аниты Цой

Многочисленные друзья и подписчики певицы присоединились к поздравлениям.

Больше об Аните Цой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!