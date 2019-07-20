«Мы с папой мечтаем о внуках»: Анита Цой поздравила сына с 27-летием

«Серёжа @sergeystsoy, сын, с Днем рождения! Не верю, что тебе уже 27. Много сделано. Много пройдено. Но это только начало большого пути. Надо всё успеть. Надо встать на рельсы и пойти, набирая ход, и при этом, оставаться заботливым, внимательным, любящим сыном, братом, внуком, а вскоре: мужем, отцом, зятем... Не бойся шагать вперед и принимать решения. Не бойся ответственности. Она закаляет.💪🔥Живи на полную катушку и будь счастлив! Будь любим! P.S. Мы с папой мечтаем о внуках. Твоя_Ма❤», — обратилась к наследнику Анита.