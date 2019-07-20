«Мы с папой мечтаем о внуках»: Анита Цой поздравила сына с 27-летием

Многие поклонники считают семьи Аниты Цой едва ли не образцовой. Несмотря на то, что в интервью певица признавалась, что выходила замуж за нелюбимого человека, брак оказался крепким, и в минувшем году супруги отметили 28-ю годовщину семейной жизни. У Аниты и Сергея Цой есть сын Сергей, которому 19 июля исполнилось 27 лет. В честь дня рождения сына певица поделилась в блоге несколькими архивными снимками с ним и опубликовала нежное поздравление.
«Серёжа @sergeystsoy, сын, с Днем рождения! Не верю, что тебе уже 27. Много сделано. Много пройдено. Но это только начало большого пути. Надо всё успеть. Надо встать на рельсы и пойти, набирая ход, и при этом, оставаться заботливым, внимательным, любящим сыном, братом, внуком, а вскоре: мужем, отцом, зятем... Не бойся шагать вперед и принимать решения. Не бойся ответственности. Она закаляет.💪🔥Живи на полную катушку и будь счастлив! Будь любим! P.S. Мы с папой мечтаем о внуках. Твоя_Ма❤», — обратилась к наследнику Анита.
Многочисленные друзья и подписчики певицы присоединились к поздравлениям.
Больше об Аните Цой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!