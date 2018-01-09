«Мои года — мое богатство» — это не только про внутренний мир, который с годами становится богаче. С возрастом эти знаменитости научились правильно себя подавать, нашли свой стиль и подходящие им секреты красоты, так что теперь выглядят моложе и привлекательнее, чем несколько лет назад.

Анита Цой

Когда 46-летняя Анита Цой показала, как она выглядела в 23 года, поклонники сначала потеряли дар речи, а потом принялись строчить восторженные комментарии в Instagram. «Мама Мия! Вот такая я была!!!!» — написала певица, которой самой с трудом верится, что она такой когда-то была. После рождения сына Анита располнела и не слишком следила за собой. Решив покорить шоу-бизнес, Цой взялась за себя основательно: начала правильно питаться и регулярно тренироваться, сбросила сорок килограммов, полюбила косметологов и полностью изменила стиль. В итоге теперь Анита выглядит так, как и мечтать не могла в свои двадцать. Полина Гагарина

Полина Гагарина своим примером показала, как девушку могут старить и совершенно не красить не только лишние килограммы, но и агрессивный макияж, неподходящий цвет волос, неудачные прическа и одежда. В прошлом году Полина отметила 30-летний юбилей и стала мамой во второй раз, а вот выглядит она теперь не как зрелая женщина и мать двоих детей, а скорее как юная девушка. Анфиса Чехова

Анфиса Чехова вела передачу про секс, поддерживала образ пышнотелой женщины в стиле вамп с кроваво-красными губами и рвущимся из глубоких декольте бюстом. При этом телеведущая выглядела старше своих лет. Потом Анфиса вышла замуж, родила сына, сменила остросексуальные наряды на более спокойные, увлеклась различными способами очистки организма от токсинов и просветления сознания. В итоге в сорок Чехова выглядит раза в два моложе и точно моложе и свежее себя прежней. Вера Брежнева

Вера Брежнева на всю страну рассказала, как ее обижали в школе, и показала, какой она была дурнушкой — в очках не самой удачной формы, с короткой стрижкой и взрослившей ее укладкой, несуразной и неуверенной в себе. На школьных фото Вера скорее похожа на старомодную учительнцу, а не на королеву школьного бала. Теперь, в свои тридцать пять, Брежнева — настоящая секс-бомба, яркая, стильная, стройная и раскрепощенная. Эрика Герцег

На смену Вере Брежневой в группе «ВИА Гра» пришла Эрика Герцег. Из полноватой, закомплексованной дурнушки Эрика превратилась в девушку, вслед которой мужчины сворачивают головы. Герцег стала яркой блондинкой (а все мы знаем: ничто так не красит женщину, как перекись водорода) и не скрывает, что увеличила бюст у пластического хирурга. Зато теперь уверена в себе и с удовольствием смотрит на свое отражение в зеркале. Светлана Пермякова