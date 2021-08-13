История легендарной Коко Шанель и еще 3 честных фильма об индустрии моды
«Коко до Шанель»
Год выпуска: 2009
Рейтинг: 7,4
О фильме
«Коко до Шанель» — биографический и драматический фильм совместного производства двух стран: Франции и Бельгии. История, которая была экранизирована благодаря режиссеру Анн Фонтен, рассказывает о жизни легендарной женщины Коко (Габриэль) Шанель. Картина удостоена множества наград, среди них: «Оскар», «BAFTA» и «Сезар».
Фото: Кинопоиск
Знаменитую кутюрье сыграла популярная актриса Одри Тоту, которую многие помнят по ленте «Амели» и детективу «Код Да Винчи». Кроме того, в драме снимался и бельгийский актер, юморист Бенуа Пульворд, известный также по комедии «Астерикс на Олимпийских играх». Актер выступил в роли Этьена Бальсана — любовника главной героини, который поддержал будущего дизайнера и направил на путь в мир моды.
Сюжет
История начинается со времени, когда Коко была еще не известной законодательницей мод, а обычной девушкой с нелегкой судьбой по имени Габриэль. После выпуска из приюта она попала в кабаре, где днем работала швеей для исполнителей, а ночью выступала на сцене того же бара. Постепенно перед будущей знаменитостью открываются новые двери, в результате она становится дизайнером Коко Шанель, изменившей женскую моду.
Интересный факт: Прозвище «Коко» Шанель получила в честь песни из личного репертуара в кабаре.
«Ив Сен-Лоран»
Год выпуска: 2014
Рейтинг: 6,2
О фильме
Драма и биография о жизни всемирно известного модельера Ив Сен-Лорана создана режиссером Жалилем Леспером и является совместным производством Франции и Бельгии. Главную роль в ней исполнил французский актер Пьер Нине, причем очень успешно – у него прекрасно получилось «вжиться» в образ.
Фото: Кинопоиск
Сюжет
Повествование начинается с 1958 года, когда молодому дизайнеру одежды Ив Сен-Лорану был всего 21 год. Между тем, уже тогда восходящей звезде посчастливилось управлять крупными домами моды, даже с самим Dior. Никто не верил в модельера, пока он не удивил публику своей первой коллекцией.
Интересный факт: Друг и партнер Ив Сен-Лорана Пьер Берже принимал активное участие в работе над фильмом, а также предоставил 77 оригинальных нарядов модельера для съемок показа 1976 года.
«Джиа»
Год выпуска: 1998
Рейтинг: 7,9
О фильме
«Джиа» — биографический фильм о жизни супермодели Джиа Марии Каранджи, которая была знаменитой в 70-е годы. Психологическая драма основана на историях из личного дневника главной героини, также в историю вошли рассказы близких легендарной модели. Режиссер Майкл Кристофер осветил в сюжете трудное детство, одиночество, бисексуальность, наркотики, модельный бизнес и другие темы из жизни Джиа.
На главную роль спустя долгое время раздумий согласилась актриса Анджелина Джоли – и исполнила ее шикарно. А Джиа в 11-летнем возрасте сыграла еще одна знаменитая актриса Мила Кунис.
Фото: Кинопоиск
Сюжет
Обычная девушка, работающая в закусочной, тихо мечтает о карьере модели, а спустя несколько лет ее называют королевой мирового подиума. История заканчивается ранней смертью легенды индустрии моды, которая произошла из-за СПИДа. Случилось это в 1986 году, тогда Джиа было всего 26 лет.
Интересный факт: Анджелина Джоли поначалу не соглашалась на эту роль, потому что жизнь легендарной модели напоминала актрисе ее собственную.
«Дьявол носит Prada»
Год выпуска: 2006
Рейтинг: 7,6
О фильме
Фильм снят режиссером Дэвидом Френкелем по мотивам одноименного романа писательницы Лорен Вайсбергер. В жанре комедийной драмы обыгрывается обратная сторона индустрии моды, а также поднимается вопрос: как не потерять свое "Я" в погоне за успехом.
Главную героиню сыграла популярная американская актриса Энн Хэтэуэй. Следующая ключевая роль в фильме принадлежит одной из величайших актрис современности Мерил Стрип. Также над фильмом работали Эмили Блант, Стэнли Туччи, Саймон Бейкер и другие артисты.
Фото: Кинопоиск
Сюжет
Начинающая журналистка из маленького городка мечтает работать в редакции одного из крупнейших модных журналов Нью-Йорка. Тогда она получает должность помощницы деспотичного главного редактора и старается преуспеть в глазах начальницы, но за успехом в работе следуют личные проблемы. А кто же истинный дьявол?
Интересный факт: Считается, что образ Миранды Пристли копирует главного редактора журнала Vogue Анну Винтур, которая известна строгим руководством.
Фото: Кинопоиск
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