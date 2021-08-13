История легендарной Коко Шанель и еще 3 честных фильма об индустрии моды

Знаменитую кутюрье сыграла популярная актриса Одри Тоту, которую многие помнят по ленте «Амели» и детективу «Код Да Винчи». Кроме того, в драме снимался и бельгийский актер, юморист Бенуа Пульворд, известный также по комедии «Астерикс на Олимпийских играх». Актер выступил в роли Этьена Бальсана — любовника главной героини, который поддержал будущего дизайнера и направил на путь в мир моды.

Сюжет

История начинается со времени, когда Коко была еще не известной законодательницей мод, а обычной девушкой с нелегкой судьбой по имени Габриэль. После выпуска из приюта она попала в кабаре, где днем работала швеей для исполнителей, а ночью выступала на сцене того же бара. Постепенно перед будущей знаменитостью открываются новые двери, в результате она становится дизайнером Коко Шанель, изменившей женскую моду.

Интересный факт: Прозвище «Коко» Шанель получила в честь песни из личного репертуара в кабаре.

«Ив Сен-Лоран»

Год выпуска: 2014

Рейтинг: 6,2

О фильме

Драма и биография о жизни всемирно известного модельера Ив Сен-Лорана создана режиссером Жалилем Леспером и является совместным производством Франции и Бельгии. Главную роль в ней исполнил французский актер Пьер Нине, причем очень успешно – у него прекрасно получилось «вжиться» в образ.