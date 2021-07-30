20 лет спустя: как выглядят Энн Хэтэуей и другие актеры фильма «Дневники принцессы»
Фильм «Дневники принцессы» считается знаковым для популярной сегодня актрисы Энн Хэтэуэй, так как главная роль в комедии была ее дебютом в кино. После чего она снялась и в следующей части кино, затем ее начали приглашать и в другие достойные проекты. Из знаковых работ в фильмографии актрисы можно выделить: «Дьявол носит Prada», в котором Хэтэуэй снялась в 2006 году, в 2013 году она получила «Оскар» за роль в мюзикле «Отверженные», а также сыграла в известном фильме «8 подруг Оушена».
Фото: Globallook
Джули Эндрюс играла бабушку главной героини Мии — принцессы Дженовии. После съемок актриса озвучивала героев в «Аквамене», «Гадком Я» и «Шреке». Она также создала шоу на Netflix «Зеленая комната Джули», в котором учит малышей исполнительскому искусству с помощью кукол и знаменитостей. Об этом сообщается в издании Insider.
Фото: Globallook
Американский киноактер Гектор Элизондо снялся в двух частях «Дневников принцессы», снятыми покойным режиссером Гарри Маршаллом. Маршалл дал ему 18 ролей в таких фильмах, как «Красотка», «Сбежавшая невеста» и «День святого Валентина».
Фото: Globallook
Мэнди Мур получила главные роли в картинах «Прогулка на память» и «Спасен!» после выхода обсуждаемого фильма.
В 2017 году Мур номинировали на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана, а премию «Эмми» актриса заслужила за выдающуюся главную женскую роль в 2019 году и была названа драматической телезвездой 2020 года на премии People's Choice Awards.
Фото: Globallook
Хизер Матараццо в ходе актерской карьеры снялась в «Анатомии страсти» и других фильмах. Также 2016 году она была на слуху, когда написала статью на своем сайте о важности красивой внешности в Голливуде.
Фото: Globallook
Кэролайн Гудолл снималась в хитах 90-х «Капитан Крюк» и «Список Шиндлера», а затем она работала над «Дневниками принцессы» в 2001 году. Она также сыграла несколько ролей в «королевских» работах: в мини-сериале «Белая королева», номинированном на «Золотой глобус», и «Короне». Недавно она снялась в фильме «Телохранитель жены киллера» и собирается появиться в фильме «Райские птицы» в ближайшее время.
Фото: Globallook
Сандру Оу вскоре после съемок в «Дневниках принцессы» пригласили поучаствовать в «Большом толстом лжеце». С 2018 года она снимается в сериале «Убийство Евы», за который получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в 2019 году и несколько номинаций на премию «Эмми». Также озвучивает проекты «Непобедимый» и «Ши-Ра и непобедимые принцессы».
Фото: Globallook
Фото: Globallook
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