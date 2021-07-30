20 лет спустя: как выглядят Энн Хэтэуей и другие актеры фильма «Дневники принцессы»

Фильм «Дневники принцессы» считается знаковым для популярной сегодня актрисы Энн Хэтэуэй, так как главная роль в комедии была ее дебютом в кино. После чего она снялась и в следующей части кино, затем ее начали приглашать и в другие достойные проекты. Из знаковых работ в фильмографии актрисы можно выделить: «Дьявол носит Prada», в котором Хэтэуэй снялась в 2006 году, в 2013 году она получила «Оскар» за роль в мюзикле «Отверженные», а также сыграла в известном фильме «8 подруг Оушена».