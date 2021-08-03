Джиа Каранджи, Руслана Коршунова и другие супермодели с яркой и трагичной судьбой

В 2005-м 18-летняя Коршунова стала главным открытием на Неделе моды в Нью-Йорке. В 20 у нее уже были контракты с мировыми изданиями и брендами. За один выход на подиум «русская Рапунцель», как ее прозвали в прессе, получала по 15 тысяч долларов.

Жизнь модели оборвалась в 20 лет — она выпала из окна своей квартиры в США. Полиция посчитала причиной смерти сведение счетов с жизнью. Друзья девушки не верили в это. Одна из подруг и коллег Коршуновой рассказывала, что за несколько месяцев до этого Руслана рассталась с миллиардером и на почве нервного срыва отправилась на курсы личностного роста.

Но компанию, офис которой посещала Руслана, так и не смогли привлечь к ответственности, несмотря на то, что после ухода Русланы из жизни по такой же схеме ушла и другая модель Анастасия Дроздова, посещавшая те же курсы.

Марго Хемингуэй

Марго Хемингуэй — была известной в 1970-е годы моделью и приходилась внучкой известного писателя Эрнеста Хемингуэя. Карьеру девушка начала в 19 лет после приезда в Нью-Йорк. Она добилась такого успеха, что за короткое время заполучила выгодные контракты с известными модными брендами.