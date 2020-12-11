7 секретов красоты легендарной Коко Шанель, которые актуальны и сегодня
Габриэль Шанель была признанной красавицей своего времени и остается эталоном стиля для наших современниц. «Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей дала природа. В 30 — ту, которую она сделала сама. А в 40 — которую заслужила», — была уверена она. С раннего возраста девушка строго следовала правилам здорового образа жизни и ухода за собой: пила много воды, гуляла на свежем воздухе, следила за питанием, рассекала на лошадях наравне со своими кавалерами и поклонниками. Какие же бьюти-секреты были в арсенале этой легендарной женщины.
За свежий цвет лица, блеск в глазах и безупречную фигуру она во многом благодарна 5 главным принципам красоты, нарушение которых для Коко Шанель было строгим табу.
Правило 1. Здоровый сон
Сон действительно основа всего, а если мы говорим про красоту и здоровье (ведь без здоровья очень сложно расцветать и сиять внешне), то он — фундамент привлекательности. В этом вопросе Коко Шанель безоговорочно согласна со Скарлетт О’Хара: лучше подумать обо всем завтра, но вовремя лечь спать. Вовремя — это до 23:00. Именно с этого часа представительницам прекрасного пола рекомендуется пребывать в царстве Морфея, так как в это время мелатонин вырабатывается наиболее активно, а значит, процессы восстановления в клетках протекают естественным путем. Нарушение режима сна ведет к преждевременному старению и к появлению так нелюбимых всеми синяков и мешков под глазами.
Фото: eastnews.ru
Кстати, учтите, для наиболее заметного эффекта спать нужно в абсолютной темноте, а также перевернуть гаджеты экраном вниз и ни в коем случае не класть их под подушку. У Коко, к сожалению или к счастью, не было смартфона, но она бы точно не стала пренебрегать этой рекомендацией. Ну и, конечно, не забывайте увлажнять кожу перед сном, особенно зимой.
Правило 2. Регулярный спорт
Один из самых модных французских беллетристов 1930-х годов Поль Моран в своей книге «Очарование Шанель» приводит цитату неотразимой француженки: «Я изобрела спортивный костюм для себя. Не потому, что другие женщины занимались спортом, а потому, что я это делала. … Я была первой, кто жил жизнью века».
Да, именно Габриэль Шанель можно считать основоположницей моды на тонкий и в меру спортивный силуэт, который сегодня как никогда считается физиологическим must-have каждой красивой женщины. Что же она сделала для достижения этой цели? Шанель известна своей увлеченностью конным спортом. Артур Кейпел (Бой), который был главным мужчиной ее жизни, оказал немалое влияние на эту приверженность Габриэль. Артур был профессиональным наездником и обожал играть в поло. А еще Этьен Бальсан и герцог Вестминстерский, с которыми она проводила время, обожали лошадей. Кроме того, Шанель увлекалась горными лыжами и проводила время в небезызвестном и ныне Санкт-Морице, потому позднее добавила одежду для лыжного спорта в свою коллекцию, а ее увлечение яхтингом отобразилось в пляжной линии Chanel.
Фото: eastnews.ru
Правило 3. Рациональное питание
Продолжая тему изящного силуэта, на котором идеально сидит и маленькое черное платье, и укороченный твидовый пиджак, и круизная коллекция, стоит рассказать про принципы питания легендарной кутюрье. Главный из них: умеренность. Порция Габриэль всегда была небольшой, но достаточной для того, чтобы хватило энергии для работы и творчества. Никакого сладкого, жирного и, как бы сложно ни было следовать этому правилу светской даме, полный отказ от алкоголя. Шанель могла позволить себе бокал вина, но не более.
Продукты и блюда она предпочитала максимально простые и уж точно не одобрила бы стереотип о том, что место женщины на кухне. Знаменитая француженка предпочитала потратить время, которое другие дамы проводили за плитой, на уходовые процедуры, которые, как известно, приносят больше пользы красоте, чем лишние калории.
Фото: eastnews.ru
Правило 4. Уходы и маски из натуральных ингредиентов
В бьюти-багажнике Коко Шанель было множество рецептов средств для ухода за кожей лица и тела из натуральных компонентов. Ее любимые продукты для масок и уходов, как говорят у нас, по «бабушкиным рецептам»: кукурузная мука, оливковое масло, клубника, дрожжи, морская соль. Особенно Габриэль ценила скраб из кукурузной муки. Шанель применяла его во время утреннего душа, причем как для лица, так и для тела, энергично массируя кожу в течение 8 минут. На самом деле «царица полей», то есть кукуруза, и в наше время применяется в косметологии, так как, по результатам многочисленных исследований, она замедляет процессы старения, тонизирует и увлажняет кожу. А если вы смешаете яичный белок и 20 г кукурузной муки, получится замечательная лифтинг-маска для лица.
Фото: eastnews.ru
Правило 5. Внутренняя гармония и любовь
В бесконечном списке вечных цитат Коко Шанель важное место занимает одно высказывание: «Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет». Именно по этому принципу жила и сама мадам Габриэль. Она ценила не только ближнего своего, но и с трепетом относилась к природе, окружающему нас миру. О ее щедром сердце в книге «Коко Шанель. Секрет успеха» написал Николай Надеждин. Как-то холодной поздней осенью Габриэль гуляла в парке со своим возлюбленным Артуром Кейпелом. Артур увидел на пути лягушку и брезгливо переступил через нее. Коко же присела и бережно взяла животное в ладонь. А потом отнесла к пруду и выпустила лягушку в черную осеннюю воду. «Замерзает, бедная», — печально произнесла она. «Уродливое существо», — пробормотал Артур. «Живое не может быть уродливым», — ответила Коко, глядя на Кейпела снизу вверх. И он не решился ей возразить. В этом заключается внутренняя гармония женщины: относиться к миру с любовью.
Все наши внутренние противоречия, негатив отображаются на лице и теле. Занимайтесь йогой, медитацией, старайтесь проводить время наедине с собой, чтобы разобраться в причинах внутренних конфликтов, цените и любите себя и тогда появится и блеск в глазах, и сияние кожи, и мотивация на новые успехи.
Правило 6. Забота о себе
Шанель была уверена: в женщине красиво все, даже ее морщинки, если она красива изнутри. Кроме того, женщина должна быть ухоженной. Любая женщина может выглядеть прекрасно вне зависимости от того, какой она родилась. Именно от ухода за собой многое зависит. В молодости легко быть красивой — можно даже ничего не делать для этого, но чем мы старше, тем больше приходится прикладывать усилий. Если в 20 лет достаточно какого-то дешевого и самого обычного увлажняющего крема, то с возрастом косметика становится дороже. Это происходит именно из-за того, что усложняются составы, нашему организму, нашей коже нужно все «больше и больше», чтобы поддерживать красоту и оставаться молодым.
Правило 7. Делать все в удовольствие
Шанель призывала жить и делать все только в удовольствие и с удовольствием. Она всегда давала себе время отдыхать и при этом горела своей работой, занималась любимым делом. Когда светятся глаза, любая женщина выглядит прекрасно. Так было и с Коко Шанель. Нужно не стоять на месте, не бояться, находить что-то свое и заниматься этим делом. При этом работа не должна быть насилием над собой, как и свободное от нее время.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!