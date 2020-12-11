7 секретов красоты легендарной Коко Шанель, которые актуальны и сегодня

Кстати, учтите, для наиболее заметного эффекта спать нужно в абсолютной темноте, а также перевернуть гаджеты экраном вниз и ни в коем случае не класть их под подушку. У Коко, к сожалению или к счастью, не было смартфона, но она бы точно не стала пренебрегать этой рекомендацией. Ну и, конечно, не забывайте увлажнять кожу перед сном, особенно зимой.

Правило 2. Регулярный спорт

Один из самых модных французских беллетристов 1930-х годов Поль Моран в своей книге «Очарование Шанель» приводит цитату неотразимой француженки: «Я изобрела спортивный костюм для себя. Не потому, что другие женщины занимались спортом, а потому, что я это делала. … Я была первой, кто жил жизнью века».

Да, именно Габриэль Шанель можно считать основоположницей моды на тонкий и в меру спортивный силуэт, который сегодня как никогда считается физиологическим must-have каждой красивой женщины. Что же она сделала для достижения этой цели? Шанель известна своей увлеченностью конным спортом. Артур Кейпел (Бой), который был главным мужчиной ее жизни, оказал немалое влияние на эту приверженность Габриэль. Артур был профессиональным наездником и обожал играть в поло. А еще Этьен Бальсан и герцог Вестминстерский, с которыми она проводила время, обожали лошадей. Кроме того, Шанель увлекалась горными лыжами и проводила время в небезызвестном и ныне Санкт-Морице, потому позднее добавила одежду для лыжного спорта в свою коллекцию, а ее увлечение яхтингом отобразилось в пляжной линии Chanel.