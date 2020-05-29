Инициалы, портреты и даже созвездия: Савичева, Воля, Альба и другие звезды, сделавшие тату в честь детей

Тело футболиста Дэвида Бекхэма украшено множеством татуировок, и каждая из них — далеко не просто рисунок. Несколько лет назад он рассказал о значении некоторых из них. «Орел всегда был моей любимой птицей. Отец носил в точности такую же татуировку в форме корабля. Слова "Мы любим тебя, папочка" на самом деле написали мои дети. 1999 год был особенным для меня. "Buster" — так я всегда называю моего первого сына. Однажды я рассматривал рисунки дочери и попросил перенести один из них на мою ладонь. История моей жизни написана на моей коже. Не пытайтесь прочитать ее на моем лице», — заявил футболист. Ранее Дэвид рассказывал и о других татуировках, посвященных детям. В нижней части его спины вытатуировано имя Бруклина; в верхней части спины рядом с шеей — имя Ромео; в центре спины — Круз; имя долгожданной дочери Харпер находится недалеко от имени среднего брата. Спину Виктории Бекхэм украшают пять звезд — символизируют они ее саму, любимого супруга и троих сыновей.