Инициалы, портреты и даже созвездия: Савичева, Воля, Альба и другие звезды, сделавшие тату в честь детей
Фото: Instagram
Юлия Савичева поделилась с подписчиками новостью : она сделала свою первую татуировку. Она на нанесла на руку рисунок с инициалами дочери Ани. «Татуировка, которая не так давно появилась на моей руке, в честь дочки Ани. Это ее инициалы. Я сама придумала вариант и нарисовала эскиз для татуировщика. Сегодня именины Анны! Поздравляю всех обладательниц этого волшебного имени! Будьте счастливы!», - написала артистка (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Фото: DPA
Джессика Альба сделала три татуировки, посвященные ее дочерям Онор и Хэвен и сыну Хэйесу. В честь детей актриса украсила свою руку создвездиями: Весов (в честь Онор), Льва (в честь Хэвен) и Козерога (в честь Хайена).
Фото: Getty
Хайди Клум нарисовала четыре звездочки на руке в честь детей, а Бейонсе — три звезды на пальце.
Фото: Instagram
Павел Воля вытатуировал на груди двух младенцев — сына Роберта и дочь Софию. «Жена рядом, дети на груди. Семья всегда в сборе», — подписал шоумен фото с татуировками, посвященными детям.
Фото: Getty
Эминем в 1995 году сделал надпись на руке «Хэйли Джейд» в честь своей новорожденной дочки. Когда девочка подросла, рэпер нарисовал ее портрет на правом предплечье.
Фото: Globallookpress / face to face
Анджелина Джоли избавилась от татуировки с именем ее бывшего мужа Билли Боба Торнтона. Теперь на этом месте красуется тату с семью строчками цифр, которые обозначают координаты мест рождения ее шестерых детей и не только: Камбоджа, Эфиопия, Намибия, Вьетнам и Франция (в этой стране актриса родила троих своих биологических детей). Седьмая строчка — координаты города Шауни, штат Оклахома, где родился Брэд Питт.
Фото: Eastnews
Брэд Питт на руке сделал татуировку с первыми буквами супруги Анджелины Джоли и всех детей — как своих, так и приемных, которые разделяет крест.
Фото: Instagram
Рита Дакота вытатуировала на ребрах имя дочери Мии, которую родила от Влада Соколовского.
Фото: Instagram
Тело футболиста Дэвида Бекхэма украшено множеством татуировок, и каждая из них — далеко не просто рисунок. Несколько лет назад он рассказал о значении некоторых из них. «Орел всегда был моей любимой птицей. Отец носил в точности такую же татуировку в форме корабля. Слова "Мы любим тебя, папочка" на самом деле написали мои дети. 1999 год был особенным для меня. "Buster" — так я всегда называю моего первого сына. Однажды я рассматривал рисунки дочери и попросил перенести один из них на мою ладонь. История моей жизни написана на моей коже. Не пытайтесь прочитать ее на моем лице», — заявил футболист. Ранее Дэвид рассказывал и о других татуировках, посвященных детям. В нижней части его спины вытатуировано имя Бруклина; в верхней части спины рядом с шеей — имя Ромео; в центре спины — Круз; имя долгожданной дочери Харпер находится недалеко от имени среднего брата. Спину Виктории Бекхэм украшают пять звезд — символизируют они ее саму, любимого супруга и троих сыновей.
Фото: Instagram
На груди Джонни Деппа красуется имя дочери, а на руке — имя сына Джека. Обоих детей актеру родила бывшая гражданская супруга Ванесса Паради.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Юэн Макгрегор украсил руку сердцем, пронзенным кинжалом и именами его четырех дочерей, а также супруги Евы. Лера Кудрявцева набила дату рождения сына Жана на ноге. Юрий Дудь украсил руки именами сына и дочери. Денис Клявер тоже украшает тело татуировками с именами детей. Недавно рэпер Джиган и Оксана Самойлова сделали татуировки в честь сына. Больше знаменитостей с татуировками в честь детей — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, DPA, eastnews, starface, globallookpress. getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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