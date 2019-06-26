«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Юлию Савичеву за маленькое тату

Поклонники разделились на два лагеря. Одни заметили естественную красоту Юли и сделали ей комплименты. Другим в глаза бросилась только татуировка, которая не понравилась.

«Об’ясните мне Юленька, тату с именем дочери..а оно для чего?? Чтобы окружающие спрашивали ?? Это такой предмет -любопытства?? Если исходить из теории ,что все что делаем ,делаем для себя...тогда не понятно, себе зачем?? Помнить имя ребенка..??? Это даже не вопрос ,а размышление..Все как помешались на ТАТУ..но это не так нужно и совсем не безопасно..как меченные ходят..принадлежим к Клану...странно...(личное мнение)»,

«Как приятно видеть естественную. Красоту!!!»,

«О боже !У Вас наколка ?! Все я больше не люблю Вас!,

«Юлечка!...с именнинами доченьки...и как же здорово видеть Вас,Звезду эстрады и танцпола, вот такой... милой,простой и Земной...Вы Большая Умница!!!»,

«Думала что хоть вы ,Юля в здравом уме.Наколка у женщины это ужас ,неужели любовь к дочери так надо проявлять.Я разочаровалась в вас .», - последовали комментарии.