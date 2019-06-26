logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Юлию Савичеву за маленькое тату

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Юлия Савичева

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Певица сделала его в честь именин дочери.

Юлия Савичева поделилась с подписчиками новостью: она сделала свою первую татуировку. Она на нанесла на руку рисунок с инициалами дочери Ани.

«Татуировка, которая не так давно появилась на моей руке, в честь дочки Ани. Это ее инициалы. Я сама придумала вариант и нарисовала эскиз для татуировщика. Сегодня именины Анны! Поздравляю всех обладательниц этого волшебного имени! Будьте счастливы!», - написала артистка (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Поклонники разделились на два лагеря. Одни заметили естественную красоту Юли и сделали ей комплименты. Другим в глаза бросилась только татуировка, которая не понравилась.

«Об’ясните мне Юленька, тату с именем дочери..а оно для чего?? Чтобы окружающие спрашивали ?? Это такой предмет -любопытства?? Если исходить из теории ,что все что делаем ,делаем для себя...тогда не понятно, себе зачем?? Помнить имя ребенка..??? Это даже не вопрос ,а размышление..Все как помешались на ТАТУ..но это не так нужно и совсем не безопасно..как меченные ходят..принадлежим к Клану...странно...(личное мнение)»,

«Как приятно видеть естественную. Красоту!!!»,

«О боже !У Вас наколка ?! Все я больше не люблю Вас!,

«Юлечка!...с именнинами доченьки...и как же здорово видеть Вас,Звезду эстрады и танцпола, вот такой... милой,простой и Земной...Вы Большая Умница!!!»,

«Думала что хоть вы ,Юля в здравом уме.Наколка у женщины это ужас ,неужели любовь к дочери так надо проявлять.Я разочаровалась в вас .», - последовали комментарии.

Юлия Савичева с мужем Александром Аршиновым

Дочь Юлии Савичевой и Александра Аршинова Аня родилась в июле 2017 года. Родители тщательно скрывают девочку от посторонних глаз.

А как вы относитесь к татуировкам?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...