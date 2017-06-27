42-летний музыкант Денис Клявер посвятил детям новое тату

Когда в блоге Дениса Клявера появилась фотография, на которой он запечатлен с забинтованной рукой, поклонники популярного музыканта забеспокоились. «Ни одна поездка в Питер не проходит без приключений, вот и этот раз, когда был в Питере на съемках клипа не стал исключением», — бодро заявил он.

Позже выяснилось, что Денис посетил тату-салон. Там он сделал большую татуировку — вторую за 14 лет.