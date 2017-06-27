Как Бекхэм: Денис Клявер украшает тело татуировками с именами детей
Когда в блоге Дениса Клявера появилась фотография, на которой он запечатлен с забинтованной рукой, поклонники популярного музыканта забеспокоились. «Ни одна поездка в Питер не проходит без приключений, вот и этот раз, когда был в Питере на съемках клипа не стал исключением», — бодро заявил он.
Позже выяснилось, что Денис посетил тату-салон. Там он сделал большую татуировку — вторую за 14 лет.
Красивый узор — на самом деле сплетение имен его детей — 15-летнего Тимофея, который родился в браке с Юлией Клявер, 12-летней Эвелины от певицы Евы Польны, и трехлетнего Даниэля от супруги Ириной Федотовой.
Прежде чем открыть смысл новой татуировки подписчикам, Клявер предложил им угадать, что изображено на его коже. «Вообще было очень много смешных вариантов, но нет, я еще не настолько нарцисс, чтобы набивать на руке свой собственный портрет. Хотя всё впереди...», — шутит певец.
Фото: instagram.com