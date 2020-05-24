23-24 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram Светланы Лободы
Максим Галкин показал архивное видео с сыном Гарри: «С добрым утром, страна! Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!».
Диана Арбенина показала, как в ее семье проходит утро субботы.
Светлана Лобода ответила на слухи о пластических операциях: «говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос 🙈 решила показать фото без ретуши 😁🤷♀️ посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено🤷♀️😂 спасибо родителям за гены ❤️ и ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам😂😬🤘
1 - Светик
2- Loboda в образе😬».
Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына.
Юлия Снигирь показала фото с подросшим сыном и рассказала, что была профессиональной шахматисткой: «В это сложно поверить, но до 15 лет я была профессиональной шахматисткой. Папа настаивал. А я взбунтовала и бросила. После школы я поступила на инженерный факультет РУДН. Но учиться туда не пошла. (Вчера, кстати, случайно выяснила, что у самого богатого человека Европы, Бернара Арно, диплом инженера))) К чему я веду. Я оочень счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом. Так получилось. И я думаю, вот где эта грань - с одной стороны, помочь ребенку выбрать свой путь, с другой - не вмешиваться в этот выбор и не подталкивать ребенка куда-то. Или надо вмешиваться? Вот была бы сейчас шахматисткой. А вдруг бы мне понравилось?».
Эммануил Виторган показал, чем закончились семейные развлечения: «Не беспокойтесь, все ХОРОШО! Насмеялись...!! Смотреть до конца... #карантин #любовь #дочурки #мамаидочь #иринавиторган #виторган #семья #девочкитакиедевочки #девочки #виторганклуб».
Дочь Сергея Безрукова собрала букет из одуванчиков и незабудок.
Эмин Агаларов показал новые фото с маленькой дочкой и признался, что мечтает еще раз стать отцом: «Детей в этом возрасте особенно хочется тискать, это мой такой четвёртый опыт, очень надеюсь, что не последний».
Сергей Лазарев поделился впечатлениями от крутых американских горок.
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А вы любите американские горки?? Кстати, так называем их только мы, в Америке они так не называются😂! Один из самых захватывающих парков аттракционов в Америке- Six Flags. Около 30 невероятно страшных и высоких горок! Уж на что я люблю горки, но даже у меня порой штанишки мокрели😂😂 #отпуск #жизнькакамериканскиегорки #сергейлазарев
Мария Погребняк скучает по мужу, проходящему лечение от COVID-19. Инстадива поделилась архивными фото с любимым супругом: «Выздоравливай быстрее, любимый @poga8 ❤️»
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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