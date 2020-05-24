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23-24 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Светланы Лободы

Фото: Instagram Светланы Лободы

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Максим Галкин показал архивное видео с сыном Гарри: «С добрым утром, страна! Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015!».

Диана Арбенина показала, как в ее семье проходит утро субботы.

Светлана Лобода ответила на слухи о пластических операциях: «говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос 🙈 решила показать фото без ретуши 😁🤷‍♀️ посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено🤷‍♀️😂 спасибо родителям за гены ❤️ и ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам😂😬🤘

1 - Светик

2- Loboda в образе😬».

Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына.

Юлия Снигирь показала фото с подросшим сыном и рассказала, что была профессиональной шахматисткой: «В это сложно поверить, но до 15 лет я была профессиональной шахматисткой. Папа настаивал. А я взбунтовала и бросила. После школы я поступила на инженерный факультет РУДН. Но учиться туда не пошла. (Вчера, кстати, случайно выяснила, что у самого богатого человека Европы, Бернара Арно, диплом инженера))) К чему я веду. Я оочень счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом. Так получилось. И я думаю, вот где эта грань - с одной стороны, помочь ребенку выбрать свой путь, с другой - не вмешиваться в этот выбор и не подталкивать ребенка куда-то. Или надо вмешиваться? Вот была бы сейчас шахматисткой. А вдруг бы мне понравилось?».

Эммануил Виторган показал, чем закончились семейные развлечения: «Не беспокойтесь, все ХОРОШО! Насмеялись...!! Смотреть до конца... #карантин #любовь #дочурки #мамаидочь #иринавиторган #виторган #семья #девочкитакиедевочки #девочки #виторганклуб».

Дочь Сергея Безрукова собрала букет из одуванчиков и незабудок.

Эмин Агаларов показал новые фото с маленькой дочкой и признался, что мечтает еще раз стать отцом: «Детей в этом возрасте особенно хочется тискать, это мой такой четвёртый опыт, очень надеюсь, что не последний».

Сергей Лазарев поделился впечатлениями от крутых американских горок.

Мария Погребняк скучает по мужу, проходящему лечение от COVID-19. Инстадива поделилась архивными фото с любимым супругом: «Выздоравливай быстрее, любимый @poga8 ❤️»

А как вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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