23-24 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Снигирь показала фото с подросшим сыном и рассказала, что была профессиональной шахматисткой: «В это сложно поверить, но до 15 лет я была профессиональной шахматисткой. Папа настаивал. А я взбунтовала и бросила. После школы я поступила на инженерный факультет РУДН. Но учиться туда не пошла. (Вчера, кстати, случайно выяснила, что у самого богатого человека Европы, Бернара Арно, диплом инженера))) К чему я веду. Я оочень счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом. Так получилось. И я думаю, вот где эта грань - с одной стороны, помочь ребенку выбрать свой путь, с другой - не вмешиваться в этот выбор и не подталкивать ребенка куда-то. Или надо вмешиваться? Вот была бы сейчас шахматисткой. А вдруг бы мне понравилось?».