Гомес, Шейк, Маркл, Кардашьян и другие знаменитости в слишком тесных платьях: фото

После того, как несколько лет назад Рианна заметно поправилась, одни поклонники начали ее осуждать и советовали вернуться к прежним формам, а другие, напротив, решили, что теперь звезда выглядит более женственно и сексуально. Сама она не переживает из-за того, что больше не соответствует модельным стандартам. Певица регулярно демонстрирует пышные формы на красных дорожках, в соцсетях и в рекламных кампаниях, в том числе в нарядах, которые ей немного малы...