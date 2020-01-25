Гомес, Шейк, Маркл, Кардашьян и другие знаменитости в слишком тесных платьях: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / face to face
Селена Гомес на недавней церемонии вручения American Music Awards появилась в мини-платье от Versace. Яркий наряд очень туго сидел на пышной фигуре звезды: грудь Селены буквально рвалась наружу, а живот выглядел так, как будто она находится в интересном положении. Пользователи Сети в итоге раскритиковали этот образ Гомес, а платье ее сравнили с полотенцем.
Герцогиня Сассекская появилась на премьере мультфильма «Король Лев» вместе с принцем Гарри. На тот момент совсем недавно впервые ставшая мамой Меган Маркл еще не пришла в форму после родов и зачем-то решила продемонстрировать всем располневшую фигуру в слишком тесном платье с прозрачным верхом, которое буквально впивалось в нее.
Фото: DPA
Еще одна любительница тесных нарядов — Ирина Шейк. И хотя супермодель может похвастаться идеальной фигурой, даже она умудряется выглядеть не очень удачно, выбрав платье слишком маленького размера.
Фото: Global Look Press / face to face
После того, как несколько лет назад Рианна заметно поправилась, одни поклонники начали ее осуждать и советовали вернуться к прежним формам, а другие, напротив, решили, что теперь звезда выглядит более женственно и сексуально. Сама она не переживает из-за того, что больше не соответствует модельным стандартам. Певица регулярно демонстрирует пышные формы на красных дорожках, в соцсетях и в рекламных кампаниях, в том числе в нарядах, которые ей немного малы...
Фото: Global Look Press / Kika Press
Еще более провокационные образы в тесных нарядах демонстрирует поп-звезда Бритни Спирс, за что она часто становится мишенью модных критиков.
Фото: Eastnews
Ким Кардашьян является одной из самых известных любительниц провокационных тесных нарядов, а недавно она и вовсе превзошла саму себя.
Фото: Eastnews
Так, она появилась на церемонии Hollywood Beauty Awards в очень смелом винтажном платье Thierry Mugler, которое еле сдерживало ее грудь и сделало ее похожей на сардельку. Наряд явно рассчитан на девушек с более скромными формами.
Больше знаменитостей в слишком тесных платьях (провальных и вполне симпатичных) — в нашей фотогалерее.
Фото: eastnews, dpa, globallookpres, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!