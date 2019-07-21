Тесное платье герцогини, «пожеванный» бюст и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Герцогиня Сассекская появилась на премьере мультфильма «Король Лев» вместе с принцем Гарри. Совсем недавно впервые ставшая мамой Меган Маркл еще не пришла в форму после родов и зачем-то решила продемонстрировать всем располневшую фигуру в слишком тесном платье с прозрачным верхом, которое буквально впивалось в нее. Явно не лучший наряд для супруги принца Великобритании... Впрочем, сам Гарри, судя по всему, внешним видом жены был доволен.

Майя Джама