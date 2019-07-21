Тесное платье герцогини, «пожеванный» бюст и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Меган Маркл
Герцогиня Сассекская появилась на премьере мультфильма «Король Лев» вместе с принцем Гарри. Совсем недавно впервые ставшая мамой Меган Маркл еще не пришла в форму после родов и зачем-то решила продемонстрировать всем располневшую фигуру в слишком тесном платье с прозрачным верхом, которое буквально впивалось в нее. Явно не лучший наряд для супруги принца Великобритании... Впрочем, сам Гарри, судя по всему, внешним видом жены был доволен.
Майя Джама
Майя Джама надела на премьеру того же мультфильма в Лос-Анджелесе неудачное платье, в котором ее грудь выглядела пожеванной или даже была похожа на выросшие на дереве грибы... На лондонской премьере актриса была в платье, похожем на занавески.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Флоренс Касумба
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Флоренс Касумба зачем-то решила спрятать стройную фигуру под платьем, напомнившем нам гору или кучу мусора. Не лучший выбор для выхода в свет.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер пытается задать новый модный тренд на «голые» купальники. А мы считаем, что выглядит это пошло и вовсе не забавно.
Патрисия Мантерола
Патрисия Мантерола тоже перестаралась с откровенностью и пришла на премьеру фильма в платье, похожем на ночнушку.
Лели Эрнандес
Лели Эрнандес отчаянно пыталась подчеркнуть все свои соблазнительные изгибы. Получилось в итоге комично: грудь буквально вываливалась из топа, брюки едва ли не трещали по швам и к тому же были заправлены в босоножки (!).
Линдси Вонн
Фото: Global Look Press / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Линдси Вонн надела кожаный комбинезон, похожий на униформу, и расстегнула его аж до талии. Выглядело так себе.
Дэнис Родригез
Фото: Globallookpress / Face to face
Дэнис Родригез решила напомнить всем, как очаровательно выглядит девушка, на прекрасном теле которой есть только белоснежная рубашка любимого мужчины. Рекомендуем демонстрировать этот замечательный образ дома, а не во время выходов в свет.
Розалия
Фото: Global Look Press / Ik Aldama
Хуже всех на минувшей неделе выглядела певица Розалия, надевшая поверх комбеза из латекса прозрачный халат с пушистым мехом. Завершали образ зеленые туфли с квадратными мысами и прическа в виде двух хвостов. Что это было?!
Текст: Роман Страстный
Фото : globallookpress, eastnews
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