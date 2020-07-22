Гомес, Ловато, Лоуренс и другие знаменитости за 20 с неидеальными фигурами
Фото: Globallookpress / face to face
Селена Гомес, 27 лет
Фото: Globallookpress / face to face
Селена Гомес появилась на церемонии American Music Awards в очень тесном платье. Одни тогда отметили несовершенства ее фигуры, а другие и вовсе подумали, что она беременна. Также заметно поправившаяся певица регулярно попадает в объективы папарацци, публикующих потом фото, на которых видны недостатки ее тела. Сама знаменитость, не раз честно рассказывавшая о проблемах со здоровьем, не собирается изнурять себя диетами и не страдает от комплексов.
Деми Ловато, 27 лет
Фото: Eastnews
Деми Ловато совершенно не комплексует из-за того, что не соответствует модельным стандартам. Она запросто демонстрирует в соцсетях свое тело и целлюлит, а также выходит на сцену и красные дорожки в откровенных нарядах. «Меня не смущает и не расстраивает, что кто-то написал заголовок о моей полной фигуре. Я злюсь на то, что люди думают, что это нормально — писать заголовки о фигурах людей. Особенно о женщине, которая открыто рассказала о процессе выздоровления после расстройства пищевого поведения. Я переживаю не за себя, а за любого, на кого легко влияет культура диеты», — написала певица в Instagram.
Дженнифер Лоуренс, 29 лет
Фото: Globallookpress / Ik Aldama
Обладательница премии «Оскар», которую знаменитый модный дом Dior выбрал своим лицом, Дженнифер Лоуренс признается, что комплексует из-за своих слишком, по ее мнению, женственных форм и склонности к полноте. Актриса не скрывает, что в обычной жизни выглядит как обычная неидеальная женщина, на которой не слишком эффектно смотрятся дизайнерские наряды. Изнурять себя спортивными тренировками, жесткими диетами и даже голоданием Лоуренс начинает, когда ей срочно надо привести себя в порядок перед очередными съемками.
Хлоя Морец, 23 года
Фото: Eastnews
Одна из самых успешных актрис Голливуда и бывшая девушка Бруклина Бекхэма Хлоя Морец прославилась еще в детстве. С годами Хлоя располнела, кроме того, она никогда не могла похвастаться точеными формами и тонкой талией. Не самая идеальная внешность не мешает Морец строить успешную карьеру и чувствовать себя уверенно. Она не сидит на диетах, не является большой поклонницей спорта, а вот поклонников у нее становится все больше и больше.
Игги Азалия, 30 лет
Фото: Eastnews
Игги Азалия несколько лет назад сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц, после чего для многих критиков она стала объектом насмешек и осуждения — настолько нереалистично и комично, по их мнению, выглядит пятая точка звезды. Сама певица, параметры которой далеки от модельных стандартов, своей фигурой, судя по всему, очень даже довольна.
Кейт Аптон, 28 лет
Фото: Globallookpress / face to face
Прошлым летом Кейт Аптон снялась для глянца, не восстановившись после первых родов, и отказалась от ретуши фото. «Мы живем в мире, где нас постоянно окружают ретушь и фильтры, мы даже не осознаем этого — это стало новой нормой, порождающей нереальные ожидания. Вот почему мне понравилась идея сделать этот снимок без изменений, сделать шаг к тому, чтобы принять наше истинное, грубое я. Спустя месяцы после родов это был не самый легкий выбор... Но выбор, который я считала важным для моей дочери и всех женщин», — написала она. Ранее Кейт стала одной из самых полных моделей марки Victoria's Secret, которая традиционно пропагандировала женщинам буквально подростковую худобу.
Барбара Палвин, 26 лет
Фото: Eastnews
Когда Барбара Палвин появилась в купальниках в спецвыпуске журнала Sports Illustrated, многие посчитали, что она слишком полновата для модели. И действительно, на фоне своих хрупких коллег с осиными талиями Барбара выглядит не такой стройной и подтянутой. Критикам Палвин ответила так: «Вау! Я прочитала несколько комментариев о том, что я толстая. Конечно, я не такая худая, как тогда, когда мне было 18 лет, но я не считаю себя полной!»
Лили Рейнхарт, 23 года
Фото: Globallookpress / face to face
Лили Рейнхарт, известная по роли Бетти Купер в телесериале «Ривердэйл», так высказалась о своем неидеальном теле в Twitter: «На самом деле не все на этом шоу такие идеальные, даже я чувствую себя зажато перед моими коллегами во время сцен в белье. Я чувствовала себя очень неуверенно, ведь у людей сложилось мнение, какими должны быть женщины на экране. Но я уже смирилась со своим телом и тем, что я не тот человек, которого можно увидеть гуляющим по подиуму во время Недели моды. У меня есть целлюлит на бедрах, мой живот выпирает».
Фото: Instagram, eastnews, dpa, globallookpress
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