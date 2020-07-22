Гомес, Ловато, Лоуренс и другие знаменитости за 20 с неидеальными фигурами

Лили Рейнхарт, известная по роли Бетти Купер в телесериале «Ривердэйл», так высказалась о своем неидеальном теле в Twitter: «На самом деле не все на этом шоу такие идеальные, даже я чувствую себя зажато перед моими коллегами во время сцен в белье. Я чувствовала себя очень неуверенно, ведь у людей сложилось мнение, какими должны быть женщины на экране. Но я уже смирилась со своим телом и тем, что я не тот человек, которого можно увидеть гуляющим по подиуму во время Недели моды. У меня есть целлюлит на бедрах, мой живот выпирает».