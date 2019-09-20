Аптон, Болдуин и другие звезды, которые не стесняются своего неидеального тела после родов

«Я публикую это фото для молодых девушек, женщин и матерей всех возрастов. Я наслаждаюсь отпуском с моим сыном после долгого сезона съемок, когда я находилась вдали от него неделями в течение этих месяцев. Поскольку веб-сайты и журналы любят делиться «недостатками знаменитостей» - ну, они у меня есть! Мое тело дало мне величайший подарок в моей жизни: Лука, 5 лет назад. В сентябре мне исполняется 30 лет, и мое тело здоровое, и я иду туда, куда мне нужно идти. Дамы, давайте гордиться тем, что у нас есть, и перестанем тратить драгоценное время, желая, чтобы мы были другими, лучшими и безупречными. Вы знаете, кто вы есть, и знаете, как испортить хорошее время, пытая свои тела», — заявила Хилари.

Хилария Болдуин