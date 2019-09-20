Аптон, Болдуин и другие звезды, которые не стесняются своего неидеального тела после родов

Кейт Аптон
Фото: Eastnews
Этим летом 27-летняя модель Кейт Аптон снялась для глянца, не восстановившись после первых родов, и отказалась от ретуши фото.
«Мы живем в мире, где нас постоянно окружают ретушь и фильтры, и мы даже не осознаем этого - это стало новой нормой, порождающей нереальные ожидания. Вот почему мне понравилась идея сделать этот снимок без изменений, сделать шаг к тому, чтобы принять наше истинное, грубое я. Спустя месяцы после родов это был не самый легкий выбор ... но выбор, который я считала важным для моей дочери и всех женщин», - написала Кейт.
Хиллади Дафф
Фото: Getty
Хилари Дафф растит двоих детей. Первенец американской певицы появился на свет, когда ей было 24 года. Впервые став мамой, Хилари показала многочисленным поклонникам, как выглядит ее тело на самом деле.
«Я публикую это фото для молодых девушек, женщин и матерей всех возрастов. Я наслаждаюсь отпуском с моим сыном после долгого сезона съемок, когда я находилась вдали от него неделями в течение этих месяцев. Поскольку веб-сайты и журналы любят делиться «недостатками знаменитостей» - ну, они у меня есть! Мое тело дало мне величайший подарок в моей жизни: Лука, 5 лет назад. В сентябре мне исполняется 30 лет, и мое тело здоровое, и я иду туда, куда мне нужно идти. Дамы, давайте гордиться тем, что у нас есть, и перестанем тратить драгоценное время, желая, чтобы мы были другими, лучшими и безупречными. Вы знаете, кто вы есть, и знаете, как испортить хорошее время, пытая свои тела», — заявила Хилари.
Хилария Болдуин
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
Буквально на днях молодая жена 61-летнего Алека Болдуина подтвердила, что ждет пятого ребенка. Голливудский актер женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас в 2012 году. За семь лет у супругов родились четверо детей: дочь и три сына.
Хилария Болдуин активно ведет свой личный блог и не стесняется показывать многочисленным поклонникам, как меняется ее тело во время беременности, после родов и на пути к совершенству. В общем, Хилария тот еще мотиватор.
Крисси Тейген
Фото: Global Look Press / face to face
Топ-модель и жена популярного певца Джона Ледженда Крисси Тейген, у которой до рождения детей было идеальное тело, показывает свои недостатки после родов и призывает женщин не стесняться своего тела.
mom bod alert! pic.twitter.com/Qi0BZvLmhV— christine teigen (@chrissyteigen) July 31, 2018
Супруги растят двоих детей, зачатых с помощью ЭКО. «Это мое тело после родов, вот так это выглядит на самом деле», — подписала модель видео, в которой показала себя во всей красе.
Пета Маргатройд
Фото: Global Look Press / Faye Sadou
Танцовщица из Австралии Пета Маргатройд показала подписчикам свое тело на восьмой день после появления на свет ребенка. На снимке Пета выглядит так, словно находится на пятом месяце беременности. Стеснялась ли она большого живота? Нет! Потому что это совершенно естественно.
Джесси Джеймс Деккер
Фото: Global Look Press / face to face
Американская кантри-певица Джесси Джеймс Деккер спустя почти месяц после третьих родов опубликовала фото своего живота, который на тот момент был далек от идеала...
«Это реальность! 3 недели спустя, и я все еще очень большая. Восстановление после третьих родов было самым тяжелым, но я чувствую себя сильнее с каждым днем. Мой малыш удивительный ребенок, и он самый простой из моих троих. Я показывала вам, насколько ежемесячно рос мой животик, поэтому я чувствовала, что должна рассказать, как выгляжу после родов. Это невероятно, что может сделать тело, и я так благодарна! Я знаю, что говорю это после каждого ребенка, но помните, что наши тела очень меняются после родов, не переживайте из-за этого, просто наслаждайтесь своим новым ребенком, потому что это прекрасные моменты и воспоминания, которые вы сохраните на всю жизнь».
Али Федотовски-Манно
Фото: Global Look Press / Faye Sadou
Американская телезвезда Али Федотовски-Манно решилась на откровенную фотосессию в бикини после родов.
Фото: Instagram
Она заявила, что совершенно спокойно относится к своему обвисшему послеродовому животу и советует другим женщинам не комплексовать.
Кейт Хадсон
Фото: Global Look Press / face to face
Кейт Хадсон начала тренировки в тренажерном зале,когда ее дочери Рэни Роуз исполнилось два месяца. Своего неидеально тела в начале пути к идеалу голливудская звезда не стеснялась.
Фото: Instagram
«Я снова возвращаюсь к битве с лишним весом. Весной начнутся съемки, и мне нужно сбросить 25 фунтов . Хочу попробовать новые упражнения и питаться правильно, насколько это возможно. Хочу успевать все это, а также кормить грудью, растить детей, работать каждый день, уделять время любимому мужчине, встречаться с подругами и оставаться здоровой», — написала она на своей странице в социальной сети.
Энн Хэтэуэй
Фото: Global Look Press / face to face
Спустя пару месяцев после рождения сына Джонатана Энн Хэтэуэй показала свои джинсы, которые превратила в шорты: «Нет ничего позорного в том, чтобы набрать вес при беременности и в том, что сбрасывать его придется дольше, чем хочется (если хочется!). И в том, чтобы сделать джинсы шортами… Тело меняется, но всегда заслуживает любви».
Кейт Уинслет
Фото: Eastnews
Кейт Уинслет известна не только своими яркими ролями в кино, и тем, что призывает женщин любить себя такими, какие они есть, не истязать себя диетами и не прибегать к услугам пластических хирургов. «У меня был большой живот и грудь сильно изменилась после двоих детей. Я не говорила себе, глядя в зеркало, что прекрасна. Я вообще не верю в идеал. Я говорила: «Вот какая я сейчас, посмотрите на неидеальную меня», — заявила актриса в одном из интервью.
Пинк
Фото: Getty
Популярная американская певица Пинк тоже не строит из себя идеальную суперженщину. После рождения ребенка она честно рассказала, как восстанавливается и сбрасывает лишние килограммы:
«Два ушло, осталось согнать еще 13. Представляете, что при 162 см роста во мне аж 72,5 кг? По обычным стандарта, я толстая. Я знаю, что еще далека от идеальной формы после рождения второго ребенка, но, черт возьми, я совсем не чувствую себя толстой. Зато чувствую, что я – это я! Девчонки, к черту все эти стандарты!».
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Getty, Instagram, Eastnews, Globallookpress
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