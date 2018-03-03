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«Голое» платье длиной до ягодиц, кружева с мохнатой шубой и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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Бритни Спирс
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Не только некоторые известные девушки на прошедшей неделе смело экспериментировали, дерзко демонстрировали свою оригинальность и были уверены, что выглядят сногсшибательно, но и даже мужчины допускали модные промахи. По крайней мере один, который и попал в наш еженедельный рейтинг.

Бритни Спирс

Бритни Спирс в последнее время много времени проводит в спортзале и любит хвастаться результатами своих тренировок, надевая на себя минимум одежды. Вот и на красной дорожке премии Hollywood Beauty Awards певица появилась в крохотном прозрачном куске ткани, еле прикрывавшем попу, который надо было постоянно одергивать. Еще и пальцы из босоножек выскакивали.

Виктория Боня

Виктория Боня решила показать себя во всей красе на спортивной церемонии World Sports Awards в Монако, дресс-код которой предполагал сдержанные вечерние наряды. Виктория же выбрала полупрозрачное короткое платье, которое — в лучших традициях «Дома-2» — дополнила светлыми ботфортами.

Максим Галкин

Максим Галкин пришел на пресс-завтрак «Премии Муз-ТВ 2018» в очень узких джинсах, тинейджерской толстовке и курточке, которые как будто снял с младшего брата.

Мария Фролова

Мария Фролова решила не мелочиться и показать всем, как выглядит настоящая роскошная женщина — в шубе с воротником со стразами, красном кружевном платье с рюшами и бархатных ботильонах с атласными шнурками. Перебор, Мария.

Анна Хилькевич

А вот Анна Хилькевич оделась так, как будто собиралась не на вручение светской премии, а на концерт Надежды Бабкиной в театр «Русская песня». Или спешила на шоу Надежды Кадышевой в театр «Золотое кольцо».

Юлия Началова

Юлия Началова уже не в первый раз выбрала брючный костюм, который сделал ее фигуру визуально непропорциональной, а верхнюю часть тела — слишком массивной.

Сати Казанова

Восточные мотивы у Сати Казановой на этот раз получились так себе. На светское мероприятие певица пришла в чем-то похожем то ли на штору, то ли на домашний халат со спущенным плечом.

Изабелла Бойлстон

Изабелла Бойлстон, судя по всему, была в восторге от своего странного платья. Мы эти пятьдесят оттенков розового с прозрачными вставками на самых интересных местах не оценили.

Саша Фролова

Саша Фролова хотела выделиться, у нее это получилось. Под платье актриса надела комбинезон-чулок с принтами в виде огней пламени. Эпатажненько.

Джоэли Ричардсон

Джоэли Ричардсон захотела поиграть то ли в судью, то ли в наставницу Гарри Поттера, то ли хотела просто скрыть недостатки фигуры голубым балахоном на резинке. Получилось ни разу не элегантно.

Трэйси Эллис Росс

Лучше Трэйси Эллис Росс поменьше экспериментировать. Платье в розах со спадающим с сосков лифом она дополнила атласными розовыми сапожками. При этом никакого нежного макияжа и мягких локонов на Трэйси не было. Волосы она заплела в тугие косы, ярко накрасилась и надела панковские сережки в уши. Что к чему — непонятно.

Беллами Янг

Беллами Янг где-то нашла платье, похожее на упаковку для цветов, и пыталась выглядывать из его торчащих в разные стороны воланов как можно более игриво.

Chloe x Halle

Девушки из группы Chloe x Halle, возможно, пока не заработали себе на концертные костюмы и наряды для выходов в свет, так что вынуждены шить себе вещи и даже обувь из одного куска ткани на двоих.

Фото: eastnews, globallookpress, архивы пресс-служб

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