«Голое» платье длиной до ягодиц, кружева с мохнатой шубой и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Бритни Спирс в последнее время много времени проводит в спортзале и любит хвастаться результатами своих тренировок, надевая на себя минимум одежды. Вот и на красной дорожке премии Hollywood Beauty Awards певица появилась в крохотном прозрачном куске ткани, еле прикрывавшем попу, который надо было постоянно одергивать. Еще и пальцы из босоножек выскакивали.

Виктория Боня