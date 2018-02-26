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Бритни Спирс в «голом» платье удивила грудью разного размера и целлюлитом

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Бритни Спирс
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36-летняя Бритни Спирс позировала фотографам на красной дорожке премии Hollywood Beauty Awards.

Иногда неудачный ракурс или другие непредвиденные обстоятельства могут испортить весь образ звезды. Так случилось и с певицей Бритни Спирс, которая решила надеть «голое» мини-платье на церемонию Hollywood Beauty Awards.

На фото с мероприятия отчетливо видно, что у Бритни непропорциональный бюст: одна грудь больше другой. Возможно, что-то не так с имплантами? Кроме того, на некоторых снимках у звезды заметны несовершенства кожи на бедрах.

Интернет-пользователи уже в пух и прах раскритиковали Спирс, но она не обратила внимания на негативные отзывы. Напротив, певица опубликовала в своем Instagram пару фотографий в этом злосчастном платье. Любопытно, что на кадрах в микроблоге Бритни недостатков нет и в помине…

Фото: Global Look Press

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