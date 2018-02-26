Бритни Спирс в «голом» платье удивила грудью разного размера и целлюлитом

Иногда неудачный ракурс или другие непредвиденные обстоятельства могут испортить весь образ звезды. Так случилось и с певицей Бритни Спирс, которая решила надеть «голое» мини-платье на церемонию Hollywood Beauty Awards.

На фото с мероприятия отчетливо видно, что у Бритни непропорциональный бюст: одна грудь больше другой. Возможно, что-то не так с имплантами? Кроме того, на некоторых снимках у звезды заметны несовершенства кожи на бедрах.