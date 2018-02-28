Боню раскритиковали за «голое» мини-платье на спортивной церемонии
Виктория Боня привыкла одеваться сексуально на светские мероприятия и не изменила себе даже для церемонии World Sports Awards в Монако, дресс-код которой предполагал сдержанные вечерние наряды. Но Виктория примерила полупрозрачное и ультракороткое платье, которое дополнила ботфортами в тон.
Далеко не всем фолловерам модели и телеведущей пришелся по вкусу ее наряд. «Выглядит нелепо», «Не к месту, Виктория, вы одеты», «Секси, но все равно странно», — написали недоброжелатели в Instagram Бони.
At @laureussport red carpet of #laureus18 #Monaco #sportsawards What a great evening 😍 __________________________________ Сегодня проходило награждение легенд спорта #IWCLaureus в Монако. Все легенды спорта были собраны здесь для вручения премий! Дресс код предполагал смокинг со спортивной обувью для мужчин... Это было очень стильно 👌🏼 #спорт #зож Как вам мое платье?? 😉
Впрочем, Виктория осталась весьма довольной собой и с удовольствием позировала на красной дорожке церемонии. Некоторые поклонники предположили, что на спортивное мероприятие приехал и бойфренд звезды, футболист Маруан Феллайни, однако он не был замечен на этом светском рауте.
Фото: Instagram