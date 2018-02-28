Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Боню раскритиковали за «голое» мини-платье на спортивной церемонии

1 / 10
Фото из Instagram Виктории Бони
Arrows-left
Arrows-right
Reload
38-летняя Виктория Боня посетила церемонию вручения премии Laureus World Sports Awards в Монако.

Виктория Боня привыкла одеваться сексуально на светские мероприятия и не изменила себе даже для церемонии World Sports Awards в Монако, дресс-код которой предполагал сдержанные вечерние наряды. Но Виктория примерила полупрозрачное и ультракороткое платье, которое дополнила ботфортами в тон.

Далеко не всем фолловерам модели и телеведущей пришелся по вкусу ее наряд. «Выглядит нелепо», «Не к месту, Виктория, вы одеты», «Секси, но все равно странно», — написали недоброжелатели в Instagram Бони.

Впрочем, Виктория осталась весьма довольной собой и с удовольствием позировала на красной дорожке церемонии. Некоторые поклонники предположили, что на спортивное мероприятие приехал и бойфренд звезды, футболист Маруан Феллайни, однако он не был замечен на этом светском рауте.

Фото: Instagram

Гороскоп