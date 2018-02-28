Боню раскритиковали за «голое» мини-платье на спортивной церемонии

Виктория Боня привыкла одеваться сексуально на светские мероприятия и не изменила себе даже для церемонии World Sports Awards в Монако, дресс-код которой предполагал сдержанные вечерние наряды. Но Виктория примерила полупрозрачное и ультракороткое платье, которое дополнила ботфортами в тон.

Далеко не всем фолловерам модели и телеведущей пришелся по вкусу ее наряд. «Выглядит нелепо», «Не к месту, Виктория, вы одеты», «Секси, но все равно странно», — написали недоброжелатели в Instagram Бони.