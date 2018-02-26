Группа Serebro, Лазарев, Билан и другие о сюрпризах на «Премии Муз-ТВ 2018»

Сегодня, 26 февраля, в ресторане «Рыба моя» прошел пресс-завтрак канала «Муз-ТВ», на котором присутствовали Максим Фадеев, группа Serebro, Сергей Лазарев, Дима Билан, Максим Галкин, Григорий Лепс, Егор Крид, Мот и другие звезды. Мероприятие было посвящего подготовке к одному из главных событий года для отечественного шоу-бизнеса — 16-й по счету «Премии Муз-ТВ 2018».

В этом году премия пройдет под девизом «Трансформация». Генеральный директор канала Арман Давлетяров сообщил, что нас ждет множество сюрпризов: люди со сверхспособностями, интрига с ведущими, приглашенная зарубежная звезда, а также — новое качество премии.

«Мы работаем и на телезрителя, и на зрителя, который купил билет. Чтобы всем было комфортно, в этом году у нас будет 17 номеров, а не 50, а время между выступлениями сократится. Работать на сцене будут артисты, у которых в прошлом году были яркие хиты и шоу», — пообещал он.