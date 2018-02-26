Группа Serebro, Лазарев, Билан и другие о сюрпризах на «Премии Муз-ТВ 2018»
Сегодня, 26 февраля, в ресторане «Рыба моя» прошел пресс-завтрак канала «Муз-ТВ», на котором присутствовали Максим Фадеев, группа Serebro, Сергей Лазарев, Дима Билан, Максим Галкин, Григорий Лепс, Егор Крид, Мот и другие звезды. Мероприятие было посвящего подготовке к одному из главных событий года для отечественного шоу-бизнеса — 16-й по счету «Премии Муз-ТВ 2018».
В этом году премия пройдет под девизом «Трансформация». Генеральный директор канала Арман Давлетяров сообщил, что нас ждет множество сюрпризов: люди со сверхспособностями, интрига с ведущими, приглашенная зарубежная звезда, а также — новое качество премии.
«Мы работаем и на телезрителя, и на зрителя, который купил билет. Чтобы всем было комфортно, в этом году у нас будет 17 номеров, а не 50, а время между выступлениями сократится. Работать на сцене будут артисты, у которых в прошлом году были яркие хиты и шоу», — пообещал он.
Сергей Лазарев сообщил, что скорее всего будет выступать сольно и петь песню, в клипе на которую снимался со своим сыном: «У меня есть новая хорошая, хитовая песня «Твоя любовь — это так красиво». Я думаю, что исполню ее, потому что она была актуальна в прошлом году, и в этом».
Максим Галкин, компанию которому на сцене станет Лера Кудрявцева, сообщил, что он хотел бы вести шоу с президентом России (что теоретически было бы возможно, если Ксения Собчак победит на этих выборах). Тем не менее организаторы пока не готовы назвать вторую пару ведущих.
Имя зарубежной звезды, приглашенной на церемонию, также пока держат в секрете.
Премия пройдет 8 июня в спортивном комплексе «Олимпийский».
Фото: архивы пресс-служб, Екатерина Ширинкина / Passion.ru