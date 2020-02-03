44-летняя Милла Йовович родила третью дочь и назвала ее необычное имя

В ночь на 3 февраля Милла родила девочку. И счастливая семья сразу показала фотографию малышки, при этом ее лицо не закрыли смайликами, как делают многие знаменитости. Также Милла Йовович сразу же рассекретила ее необычное имя Ошан (именно такую транскрипцию указали в посте в Instagram).

«Приветствуйте нашу малышку! Добро пожаловать в наш мир, моя сестренка Ошан. Мы любим тебя!», — появилось сообщение на странице старшей дочери Миллы и ее супруга Пола Андерсона — Эвы.