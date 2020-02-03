44-летняя Милла Йовович родила третью дочь и назвала ее необычное имя
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Фото: EAST NEWS
Милла Йовович родила третью дочь. Накануне модель и актриса предупредила поклонников, что уже готова ехать в роддом, так как медики поставили срок родов на 3 февраля 2020 года. Так и случилось.
«Надеюсь, что следующий пост, который я сделаю, будет с фотографией нашей новой маленькой девочки! Пожелайте мне удачи!», — написала накануне Милла и опубликовала свое счастливое селфи.
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Due date is tomorrow so getting ready to go to the hospital at anytime now!! It’s funny because I thought having our 3rd would be a piece of cake, but I’m actually really nervous, now that I know what to expect! Anyway, hopefully the next post I make will be a picture of our newest little girlie girl! Wish me luck everyone!!😆😆😆❤️❤️❤️
В ночь на 3 февраля Милла родила девочку. И счастливая семья сразу показала фотографию малышки, при этом ее лицо не закрыли смайликами, как делают многие знаменитости. Также Милла Йовович сразу же рассекретила ее необычное имя Ошан (именно такую транскрипцию указали в посте в Instagram).
«Приветствуйте нашу малышку! Добро пожаловать в наш мир, моя сестренка Ошан. Мы любим тебя!», — появилось сообщение на странице старшей дочери Миллы и ее супруга Пола Андерсона — Эвы.
Милла Йовович и Пол Андерсон поженились в 2009 году через 7 лет после начала их романа и через два года после рождения Эвы. Вторая дочь пары Дашиэл появилась на свет в 2015 году. В августе 2019-го 44-летняя Милла Йовович призналась, что ждет третьего малыша. Актриса признавалась, что старается раньше времени не привязываться к ребенку в животе, так как из-за ее прежних проблем с беременностями и из-за ее возраста может произойти все, что угодно.
Теперь семья принимает поздравления со всего мира с появлением малышки Ошан.
Фото: Instagram, East News
Видео: LIVEKellyandRyan
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