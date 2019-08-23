Беременная Милла Йовович поздравила мужа с годовщиной свадьбы и призналась ему в чувствах

43-летняя Милла Йовович счастлива в третьем браке. В августе 2009 года актриса вышла замуж за режиссера Пола Андерсона. У супругов растут чудесные дочки: 11-летняя Эва и 4-летняя Дашиэл. Вскоре в семье состоится прибавление – Мила ждет третьего малыша.
В 10-летнюю годовщину свадьбы Милла призналась, что муж – тот человек, о котором она мечтала всю жизнь, лучший спутник жизни и отец.
«Поздравляю моего изумительного мужа!!! Глядя на то, кем мы являемся сегодня, по сравнению с детьми, которыми мы были, когда мы впервые встретились... это так безумно видеть, как далеко мы зашли вместе! Это такая радость прожить с тобой столько лет – вихрь, путешествие и невероятное переживание. Когда я смотрю на нашу фотографию, когда мы впервые встретились, я не могу поверить, что я нашла такого особенного человека много лет назад, который любил меня всегда, который помогал разделить опыт рождения детей и был с нами каждую минуту каждого дня. Я не могу выразить, как нам повезло, что в нашей жизни появился такой удивительный папа. Твоя любовь и поддержка, дружба, страсть, талант и ум, ты просто нереальный! И ты такой красивый во всем. Ты действительно лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала, и я знаю это каждый божий день. Я люблю тебя», - призналась Милла.
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HAPPY 10 YEAR ANNIVERSARY TO MY AMAZING HUSBAND!!! Looking at who we are today compared to the kids we were when we first met... it’s so crazy to see how far we’ve come together! What a joy it’s been living life with you for so many years! What a whirlwind, what a journey, what a truly incredible and epic experience it’s been! When I look at the picture of us when we first met, I can’t believe it’s possible that I found such a special man all those years ago, one that has loved me non stop, through thick and thin, that has loved being in a relationship with me for so many years, that has adored and completely embraced the experience of having children and been by our side every minute of every day. I can’t begin to express how lucky we are to have such an amazing papa in our lives. Your love and support, your friendship, your passion, your talent and brain, you’re just unreal! And you’re so handsome on top of everything.😘 You are truly the best man I could ever have dreamed of and I know it every single day. I love you beyond words husband.💋
«Счастливой годовщины, вы были благословлены, чтобы обрести друг друга», «Люблю вас обоих. Поздравляю», «Посылаем вам много любви, ребята. Любим вас», - поздравили Миллу и Пола в комментариях.
Напомним, о том, что Йовович ждет ребенка, она сообщила в начале августа. Актриса призналась, что переживает из-за возраста и пережитого несколько лет назад ужаса аборта, поэтому старается раньше времени не привязываться к пока еще нерожденному малышу».
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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