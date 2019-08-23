Беременная Милла Йовович поздравила мужа с годовщиной свадьбы и призналась ему в чувствах

В 10-летнюю годовщину свадьбы Милла призналась, что муж – тот человек, о котором она мечтала всю жизнь, лучший спутник жизни и отец.

«Поздравляю моего изумительного мужа!!! Глядя на то, кем мы являемся сегодня, по сравнению с детьми, которыми мы были, когда мы впервые встретились... это так безумно видеть, как далеко мы зашли вместе! Это такая радость прожить с тобой столько лет – вихрь, путешествие и невероятное переживание. Когда я смотрю на нашу фотографию, когда мы впервые встретились, я не могу поверить, что я нашла такого особенного человека много лет назад, который любил меня всегда, который помогал разделить опыт рождения детей и был с нами каждую минуту каждого дня. Я не могу выразить, как нам повезло, что в нашей жизни появился такой удивительный папа. Твоя любовь и поддержка, дружба, страсть, талант и ум, ты просто нереальный! И ты такой красивый во всем. Ты действительно лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала, и я знаю это каждый божий день. Я люблю тебя», - призналась Милла.