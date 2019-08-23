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Беременная Милла Йовович поздравила мужа с годовщиной свадьбы и призналась ему в чувствах

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Милла Йовович станет мамой в третий раз

Фото: Instagram

Супруги отмечают 10-летие со дня бракосочетания.

43-летняя Милла Йовович счастлива в третьем браке. В августе 2009 года актриса вышла замуж за режиссера Пола Андерсона. У супругов растут чудесные дочки: 11-летняя Эва и 4-летняя Дашиэл. Вскоре в семье состоится прибавление – Мила ждет третьего малыша.

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В 10-летнюю годовщину свадьбы Милла призналась, что муж – тот человек, о котором она мечтала всю жизнь, лучший спутник жизни и отец.

«Поздравляю моего изумительного мужа!!! Глядя на то, кем мы являемся сегодня, по сравнению с детьми, которыми мы были, когда мы впервые встретились... это так безумно видеть, как далеко мы зашли вместе! Это такая радость прожить с тобой столько лет – вихрь, путешествие и невероятное переживание. Когда я смотрю на нашу фотографию, когда мы впервые встретились, я не могу поверить, что я нашла такого особенного человека много лет назад, который любил меня всегда, который помогал разделить опыт рождения детей и был с нами каждую минуту каждого дня. Я не могу выразить, как нам повезло, что в нашей жизни появился такой удивительный папа. Твоя любовь и поддержка, дружба, страсть, талант и ум, ты просто нереальный! И ты такой красивый во всем. Ты действительно лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала, и я знаю это каждый божий день. Я люблю тебя», - призналась Милла.

«Счастливой годовщины, вы были благословлены, чтобы обрести друг друга», «Люблю вас обоих. Поздравляю», «Посылаем вам много любви, ребята. Любим вас», - поздравили Миллу и Пола в комментариях.

Напомним, о том, что Йовович ждет ребенка, она сообщила в начале августа. Актриса призналась, что переживает из-за возраста и пережитого несколько лет назад ужаса аборта, поэтому старается раньше времени не привязываться к пока еще нерожденному малышу».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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