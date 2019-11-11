Эффектные, опытные и привлекательные: Куркова, Барановская, Лобода, Рудова и другие завидные невесты «35+»
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Фото: Eastnews
Равшана Куркова
Фото: Starface
Равшана Куркова является одной из самых красивых актрис, она сыграла более полусотни ролей, среди которых фильмы «Про любовь» Анны Меликян и «Белая ворона» Рэйфа Файнса, сериалы «А у нас во дворе», «Барвиха», «Влюбленные женщины». Куркова также снимается в клипах и рекламе, играет в театре. Недавно стало известно о новом романе Равшаны, однако официально она сейчас свободна.
Юлия Барановская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Расставание звезды питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина с гражданской супругой Юлией Барановской получилось громким и некрасивым. Об измене супруга Юля узнала, будучи беременной третьим ребенком. Кроме того, футболист отказывался помогать материально. Сначала Барановская рыдала в передаче Андрея Малахова, а потом решила действовать. Добилась финансовой помощи Аршавина через суд, стала популярной телеведущей и постоянной гостьей светских мероприятий и написала книгу о том, как пережить тяжелый развод и не сломаться. «Я построила свою жизнь без него. И она мне нравится», — так Юля подытожила историю крушения своих иллюзий.
«Не надо ничего бояться, потому что ваша кажущаяся «опора» - это иллюзия, всегда и во всем надо рассчитывать только на себя, черпать силу и любовь в себе. Говорю искренне. Если вам сейчас страшно, если вы боитесь перемен, чувствуете себя слабой, жалкой, просто подумайте: а хотите ли вы так прожить всю свою жизнь? Уверена, что нет, и пусть это осознание заставит вас взять себя в руки и вытащить себя из этого болота. Пока вы сидите и чего-то боитесь, жизнь проходит мимо, а второй не будет. Цените, прежде всего, себя», — рассказала Юля в недавнем интервью Passion.ru.
Светлана Ходченкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Ходченкова дебютировала в кино в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» и была номинирована на кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль. За пятнадцать лет карьеры Ходченкова сыграла почти в сотне фильмов, сериалов и клипов. В том числе Светлана снялась в голливудских картинах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный». Актриса призналась, что никогда не спешила заводить детей и заниматься обустройством семейного гнезда, потому что на первом месте для нее всегда стояла карьера. В итоге она изменила свое отношение к материнству, но отметила, что сидеть дома с ребенком постоянно точно не будет.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Уже несколько месяцев не стихают обсуждения нового романа Анны Седоковой с 26-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Скандал вокруг их отношений разгорелся, когда брошенная спортсменом жена обвинила его в изменах и непорядочном отношении к себе. Сама Анна заявляет, что живет так, как ей нравится. Она растит троих детей, занимается своей карьерой в шоу-бизнесе, выпускает собственную линию одежды... и призывает женщин не боятся быть самостоятельными.
Анна Семенович
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович Анна Семенович успешна, свободна и не стремится замуж. Она была русой, брюнеткой, шатенкой, рыжей, а в итоге решила быть блондинкой. Кстати, именно с этим цветом волос певица выглядит наиболее эффектно. «Я живу интересной и очень яркой Жизнью с большой буквы! Понимаю, что для отдельных людей я как бельмо на глазу, вызываю зависть и раздражение. Любимое занятие этих персонажей (иначе их не назовешь) — обсуждать, осуждать…это люди без своей жизни! Их единственная подпитка — писать бесконечные гадости. Они кричат мне вслед: "Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает ее прелести! Ой, вы представляете, она еще не замужем и не родила! Ой, говорят у нее опять новый роман!" И так до бесконечности… Мне иногда кажется, что эти люди гораздо лучше знают историю моей Жизни, чем я сама», — написала Анна недавно в Instagram.
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Карьера Светланы Лободы началась с участия в музыкальной группе «Капучино». Несмотря на то что коллектив выступал в небольших клубах и был мало известен, уже тогда у нее появились первые поклонники и репутация сильной и самобытной вокалистки. Затем Лободе улыбнулась удача — она прошла кастинг в группу «ВИА Гра» и стала ее полноценной участницей. Снявшись в клипе «Биология» и съездив на гастроли по Азии, Светлана решила покинуть трио и начать сольную карьеру. С тех пор певица начала самостоятельно покорять музыкальный олимп и в итоге стала суперзвездой. Светлана растит дочь Евангелину от бывшего гражданского супруга, танцора Евгения Царя. В прошлом году она родила дочь от солистка группы Rammstein Тилля Линдеманна, и заявляет, о прекрасно справляется со всем сама... В общем, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это про нее.
Наталья Рудова
Фото: Starface
Звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова снимается в кино, телесериалах, музыкальных клипах и различных фотосессиях. У одной из самых соблазнительных девушек российского шоу-бизнеса более трех миллионов подписчиков в Instagram, в котором она регулярно публикует довольно откровенные снимки. Показать Наталье действительно есть что: она регулярно занимается спортом, «прокачивает» свое тело и, вполне заслуженно, гордится результатами. А недавно она стала ведущей нового реалити-шоу.
Ирина Дубцова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
После того, как Ирина Дубцова развелась с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным, ее личная жизнь для многих остается загадкой. Певица встречалась с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем и диджеем Леонидом Руденко, а потом перестала рассказывать журналистам и широкой общественности о своих возлюбленных. Что не скрывает Ирина? Что она успешна, самостоятельна, может себе позволить многое и хочет получать удовольствие от отношений с достойным мужчиной.
Валерия Гай Германика
Фото: Starface
Режиссер Валерия Гай Германика не поддерживает отношения ни с отцом своей старшей дочери Октавии, который оказался не готов к такой ответственности, ни с отцом младшей Северины — участником проекта «Танцы со звездами» Владимиром Любушкиным, оказавшимся альфонсом и не самым верным и честным мужчиной. Роман с бывшим солистом группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым, которого Валерия спасала от пагубных зависимостей, также не способствовал укреплению ее веры в сильное мужское плечо рядом. Гай Германика сама содержит свою большую семью и отмечает, что «главный мужик» в ее семье — это она сама. Но явно не будет против, если в ее жизни появится достойный и ответственный мужчина.
Катя Гордон
Фото: Starface
Экс-супруга популярного телеведущего Александра Гордона и мама двоих сыновей Екатерина Гордон является радио- и телеведущей, ведет шоу в youtube, является активным правозащитником и владелицей собственной юридической компании «Гордон и сыновья». Катя пишет стихи и записывает песни, выступает... и готова к новым отношениям.
Фото: instagram, starfce, globallookpress, eastnews, Екатерина / Passion.ru
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