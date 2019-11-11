Эффектные, опытные и привлекательные: Куркова, Барановская, Лобода, Рудова и другие завидные невесты «35+»

Расставание звезды питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина с гражданской супругой Юлией Барановской получилось громким и некрасивым. Об измене супруга Юля узнала, будучи беременной третьим ребенком. Кроме того, футболист отказывался помогать материально. Сначала Барановская рыдала в передаче Андрея Малахова, а потом решила действовать. Добилась финансовой помощи Аршавина через суд, стала популярной телеведущей и постоянной гостьей светских мероприятий и написала книгу о том, как пережить тяжелый развод и не сломаться. «Я построила свою жизнь без него. И она мне нравится», — так Юля подытожила историю крушения своих иллюзий.

«Не надо ничего бояться, потому что ваша кажущаяся «опора» - это иллюзия, всегда и во всем надо рассчитывать только на себя, черпать силу и любовь в себе. Говорю искренне. Если вам сейчас страшно, если вы боитесь перемен, чувствуете себя слабой, жалкой, просто подумайте: а хотите ли вы так прожить всю свою жизнь? Уверена, что нет, и пусть это осознание заставит вас взять себя в руки и вытащить себя из этого болота. Пока вы сидите и чего-то боитесь, жизнь проходит мимо, а второй не будет. Цените, прежде всего, себя», — рассказала Юля в недавнем интервью Passion.ru.

Светлана Ходченкова