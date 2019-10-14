Поклонники Равшаны Курковой обсуждают ее фото с новым возлюбленным: «Классные и красивые»

«Хорошие какие!», «Кайфовые», «Не знаю, кто из вас круче. Сергей, прости, но мой лайк Равшане», «Какие красивые», — написали под снимком в комментариях.

О личной жизни Сергея Амаряна ничего не известно, но на его странице в Instagram много фотографий с семьей и дочерью-подростком.