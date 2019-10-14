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Поклонники Равшаны Курковой обсуждают ее фото с новым возлюбленным: «Классные и красивые»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Равшана Куркова

Фото: Instagram

Снимок появился на странице ее нового бойфренда.

Равшана Куркова уже дважды успела побывать замужем. Первый ее брак с фотографом Семеном Курковым продержался недолго и распался после потери неродившегося ребенка. Во второй раз Равшана вышла замуж за актера Артема Ткаченко, но и с ним она развелась через четыре года.

Равшана Куркова и Сергей Пускепалис в фильме «А у нас во дворе»

Были у актрисы-красавицы и многочисленные романы, которые не принесли ей счастья. Теперь стало известно, что 39-летняя Куркова встретила новую любовь. На странице спортсмена и владельца фитнес-центра Сергея Амаряна появилась их совместная фотография.

«Хорошие какие!», «Кайфовые», «Не знаю, кто из вас круче. Сергей, прости, но мой лайк Равшане», «Какие красивые», — написали под снимком в комментариях.

О личной жизни Сергея Амаряна ничего не известно, но на его странице в Instagram много фотографий с семьей и дочерью-подростком.

Фото и видео: Instragram, Gennadii Usoev/ Global Look press

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