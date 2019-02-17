Честно и без прикрас: фото Нюши, Брежневой, Пугачевой и других звезд без макияжа из Instagram

Поклонники были восхищены естественной красотой 44-летней Судзиловской и 40-летней Лорак: «Олеся выглядит моложе Лорак», «Девчули», «Девушки, вы даже без косметики очаровательны, молоды и сексуальны!», «Прекрасно выглядите и без грима», «Олеся даже моложе выглядит Каролины. Вы супер!», «Вы сами ,как дети.... вам 18 то есть? Горжусь вами», «Совсем как девочки!».

Королева многослойного макияжа Ким Кардашьян недавно призналась, что за «тоннами» косметики прячет следы от псориаза. «Псориаз — это боль», — написала она и пояснила, что пытается бороться с болезнью с помощью лекарств и солярия. Не стала скрывать недостатки кожи и Айза Анохина. «Мое лицо без Facetune и без фильтра. Пусть мой организм обиделся на меня и сделал такое с моим лицом) Но оно такое какое есть) и я его люблю», — честно написала она под «откровенным» фото.