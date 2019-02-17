Честно и без прикрас: фото Нюши, Брежневой, Пугачевой и других звезд без макияжа из Instagram

Нюша недавно впервые стала мамой и довольно заметно изменилась внутренне и внешне. Певица стала больше времени уделять семье, выглядеть более женственной и мягкой, а также чаще публиковать в Instagram фотографии и видео в домашней обстановке, на которых позирует без макияжа. Пока одни фолловеры пишут, что без сценических костюмов, укладок и макияжа Нюшу невозможно отличить от вполне обычной, ничем не примечательной девушки, другие восхищаются ее природной красотой.
Алла Борисовна Пугачева, которая весной отметит 70-летний юбилей, тоже не стесняется показывать себя широкой общественности без макияжа. Как и ее старшая дочь Кристина Орбакайте.
Ани Лорак и Олеся Судзиловская недавно тоже решили показать себя поклонникам без прискрас. Актриса сделала честное селфи на лекции по психологии, которую посетила вместе с певицей: «Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых».
Поклонники были восхищены естественной красотой 44-летней Судзиловской и 40-летней Лорак: «Олеся выглядит моложе Лорак», «Девчули», «Девушки, вы даже без косметики очаровательны, молоды и сексуальны!», «Прекрасно выглядите и без грима», «Олеся даже моложе выглядит Каролины. Вы супер!», «Вы сами ,как дети.... вам 18 то есть? Горжусь вами», «Совсем как девочки!».
Королева многослойного макияжа Ким Кардашьян недавно призналась, что за «тоннами» косметики прячет следы от псориаза. «Псориаз — это боль», — написала она и пояснила, что пытается бороться с болезнью с помощью лекарств и солярия. Не стала скрывать недостатки кожи и Айза Анохина. «Мое лицо без Facetune и без фильтра. Пусть мой организм обиделся на меня и сделал такое с моим лицом) Но оно такое какое есть) и я его люблю», — честно написала она под «откровенным» фото.
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Текст: Роман Страстный
Фото: instagram