Олеся Судзиловская и Ани Лорак без макияжа выглядят как девочки

Многие звезды редко публикуют в Instagram свои фото без макияжа и фотошопа. Ани Лорак и Олеся Судзиловская входят их число — чаще всего поклонники видят певицу и актрису при полном параде. Однако несколько часов назад в блоге Судзиловской появился неожиданный кадр — актриса сделала честное селфи на лекции по психологии, которую посетила вместе с Ани Лорак: «Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых».

Поклонники восхищены естественной красотой 44-летней актрисы и 40-летней певицы: «Олеся выглядит моложе Лорак», «Девчули», «Девушки, вы даже без косметики очаровательны, молоды и сексуальны!», «Прекрасно выглядите и без грима», «Олеся даже моложе выглядит Каролины. Вы супер!», «Вы сами ,как дети.... вам 18 то есть? Горжусь вами», «Совсем как девочки!».

Напомним, у Ани Лорак есть семилетняя дочь София от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а Олеся Судзиловская воспитывает десятилетнего Артема и трехлетнего Майка от бизнесмена Сергея Дзебаня.