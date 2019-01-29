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Олеся Судзиловская и Ани Лорак без макияжа выглядят как девочки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стройная фигура Олеси Судзиловской

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Актриса показала необычное фото.

Многие звезды редко публикуют в Instagram свои фото без макияжа и фотошопа. Ани Лорак и Олеся Судзиловская входят их число — чаще всего поклонники видят певицу и актрису при полном параде. Однако несколько часов назад в блоге Судзиловской появился неожиданный кадр — актриса сделала честное селфи на лекции по психологии, которую посетила вместе с Ани Лорак: «Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых».

Поклонники восхищены естественной красотой 44-летней актрисы и 40-летней певицы: «Олеся выглядит моложе Лорак», «Девчули», «Девушки, вы даже без косметики очаровательны, молоды и сексуальны!», «Прекрасно выглядите и без грима», «Олеся даже моложе выглядит Каролины. Вы супер!», «Вы сами ,как дети.... вам 18 то есть? Горжусь вами», «Совсем как девочки!».

Напомним, у Ани Лорак есть семилетняя дочь София от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а Олеся Судзиловская воспитывает десятилетнего Артема и трехлетнего Майка от бизнесмена Сергея Дзебаня.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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