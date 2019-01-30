Айза Анохина показала, как выглядит без Facetune и фильтров: «Организм обиделся на меня и сделал такое с моим лицом»

В конце минувшего года Айза жаловалась на здоровье: из-за изменений, которые произошли в ее организме, она не может снова стать матерью. «У меня сильно болит грудь и спина из-за невралгии, пью обезболивающие и гормоны. Сел голос и все тело покрылось сыпью от нервов. Я не знаю, почему это делаю, но знаю, что готова остановиться. Я стала зависима от движения, а любая зависимость опасна для здоровья. Мое состояние в народе называется синдром военного времени, когда у женщин из-за стресса пропадает менструация и овуляция. Сейчас мне очень страшно, поскольку я мечтаю о третьем ребенке», — писала она в блоге.

«Прекрасно выглядите», «Гораздо приятнее видеть настоящие фото, а не вылизанные в фотошопе», «Ай, ты такая девчонка 16 лет — так мило», «Пора уже Инстаграм сделать честным 👍 умничка, Айза», «Без всех фильтров Вы реально красивее. Такая милашка! А гормоны наладятся и будет все замечательно, не расстраивайтесь только», — утешают ее поклонники.