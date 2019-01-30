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Айза Анохина показала, как выглядит без Facetune и фильтров: «Организм обиделся на меня и сделал такое с моим лицом»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Айза Анохина

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34-летняя Айза Анохина показала правдивое фото.

Умелый макияж, выгодный ракурс и свет, несложные манипуляции в специальных приложениях — и вот, «звездное» фото для Instagram готово. Но пока одни блогеры уверяют, что отлично выглядеть им помогают новая сыворотка и крем, Айза Анохина выступает за правду. «Мое лицо без Facetune и без фильтра. Пусть мой организм обиделся на меня и сделал такое с моим лицом) Но оно такое какое есть) и я его люблю», — написала звезда Интернета под «откровенным» фото.

В конце минувшего года Айза жаловалась на здоровье: из-за изменений, которые произошли в ее организме, она не может снова стать матерью. «У меня сильно болит грудь и спина из-за невралгии, пью обезболивающие и гормоны. Сел голос и все тело покрылось сыпью от нервов. Я не знаю, почему это делаю, но знаю, что готова остановиться. Я стала зависима от движения, а любая зависимость опасна для здоровья. Мое состояние в народе называется синдром военного времени, когда у женщин из-за стресса пропадает менструация и овуляция. Сейчас мне очень страшно, поскольку я мечтаю о третьем ребенке», — писала она в блоге.

«Прекрасно выглядите», «Гораздо приятнее видеть настоящие фото, а не вылизанные в фотошопе», «Ай, ты такая девчонка 16 лет — так мило», «Пора уже Инстаграм сделать честным 👍 умничка, Айза», «Без всех фильтров Вы реально красивее. Такая милашка! А гормоны наладятся и будет все замечательно, не расстраивайтесь только», — утешают ее поклонники.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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