Ким Кардашьян показала следы болезни, которые скрывает под плотным макияжем: «Псориаз — это боль»

Самая известная из сестер Кардашьян прославилась не только своиими великолепными селфи и нескромнми фомами, которые она не прочь продемонстрировать в блоге и на публике, но и стала основополагательницей собственного стиля в макияже. Плотный тон и агрессивное скульптурирование по вкусу не всем, но для Ким граничащий с гримом макияж — спасение: под ним звезда прячет далеко не совершенную кожу. Сегодня модель решила показать всем следы, которые оставила на ее лице и теле болезнь.

«Псориаз — это боль», — написала она и пояснила, что пытается бороться с болезнью с помощью снадобий и солярия.

Фото, которыми поделилась Ким в своем блоге, многим могут показаться неприятными, поэтому мы убрали их в галерею — листайте, но помните: мы предупреждали.