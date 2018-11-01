Бузова, Шепелев и другие звезды, у которых пока нет собственного жилья

Ольга Бузова
Доходы Ольги Бузововой стремительно растут, с каждым днем она становится все более популярной и может многое себе позволить, одна пока она так и не обзавелась собственным жильем. Сейчас певица и телеведущая живет на съемной квартире, куда она переехала после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, где, по ее словам, вполне комфортно себя чувствует. В интервью изданию «Антенна-Телесемь» Ольга заявила, что ей гораздо важнее было купить квартиру маме: «Почему не задумалась раньше? В первую очередь, я хотела купить квартиру маме. Я мечтала, чтобы у мамы была шикарная квартира в Санкт-Петербурге, прямо рядом с работой, чтобы она туда-обратно быстро добиралась». Кроме того, Бузова сделала щедрый подарок своему PR-агенту Антону Богославскому в день его рождения, купив ему квартиру на Цветном бульваре.
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев снимает квартиру в центре Москвы, в которой живет с пятилетним сыном Платоном. В апреле стало известно, что дом в Подмосковье, который они купили вместе с гражданской супругой Жанной Фриске, судебные приставы отберут за долги. Дело в том, что суд постановил удовлетворить исковые требования благотворительной организации «Русфонд» и взыскать со всех наследников Фриске более двадцати миллионов рублей.
«Одним из самых важных событий того времени стала наша с Жанной поездка в новый дом, который мы присмотрели и купили вскоре после рождения Платона. Многие спрашивали, почему было не отложить покупку до лучших времен? Чтобы не откладывать жизнь на потом! Мы хотели уединения. Мы хотели, чтобы у нашего сына был дом. Мне не терпелось поскорей показать его Жанне, и наконец этот момент настал: строители учтиво встретили нас, кажется, даже надев свежие рубашки, а я вел экскурсию: "Посмотри, здесь будет кухня, здесь — спальня Платона, а это наша". Жанна светилась от счастья и уже представляла, какие повесит занавески, какой будет мебель и свет. После устроили скромный ужин прямо в строительном вагончике на заваленном снегом участке. <...> Последние несколько часов счастья. Жанна видела наш дом в первый и последний раз в своей жизни», — так Дмитрий описал этот дом в своей книге «Жанна».
Анна Седокова
Анна Седокова в прошлом году откровенно рассказала о своем банкротстве и проблемах с жильем. «Я так долго бежала к себе идеальной: отличница и мамина дочка, желающая доказать всей планете, что я достойна любви. Я надевала самые высокие лабутены на жуткой танкетке, делала самый большой начес, чтоб быть повыше да поярче. И в погоне за идеалом все дальше и дальше убегала на этих лабутенах от себя настоящей. Когда развелась с мужем, я на последние деньги сняла огромный дом с баскетбольной площадкой и бассейном, батутом. 7500$ в месяц аренды для того, чтобы показаться своим детям идеальной матерью и сделать их счастливыми. Год оплаты этого дома и мои счета, несмотря на ежедневную работу, оказались ниже нуля. Когда в этом доме состоялась фотосессия для Hello, и я со своими девочками стояла на балконе в зеленом бальном платье как королевна, мне было ясно: Анна уже банкрот. Фотограф просил улыбаться, дети и собаки разбегались по сторонам, а я рассказывала о счастливой жизни в Лос-Анджелесе и волшебной сказке, которая на самом деле тогда была настоящим адом. В голове слова бывших родственников: "Да она все профукает". И они были правы. Профукала в погоне за мнимым идеалом», — призналась певица в интервью журналу Hello!. Поправить свое финансовое положение Анне в итоге удалось, но собственным жильем она пока не обзавелась.
Борис Корчевников
В прошлом году в СМИ появилась информация, что скрытный телеведущий Борис Корчевников женился на актрисе Анне-Сесиль Свердловой, а вскоре развелся с ней. Сам Корчевников позднее заявил, что в браке не состоял, а свою единственную так пока и не нашел. В одном из недавних интервью Борис рассказал, что пока живет с мамой и очень много работает, а как только встретит достойную девушку, сразу переедет и будет обустраивать семейное гнездышко. Недавно телеведущий опубликовал в Instagram фото, на котором позирует с игрушкой в виде популярного персонажа Ждуна и грустно смотрит в камеру. «Мы перестанем ждать тебя. А ты придешь», — подписал он фото, на что фолловеры посоветовали ему не отчаиваться и стали желать ему счастья в личной жизни.
Аглая Тарасова
За десять лет в Москве Аглая Тарасова, переехавшая в столицу из Петербурга, сменила пять съемных квартир. Первая квартира, в которой она поселилась, была абсолютно пустой, так что актриса сама ее обустроила, а потом кочевала вместе с мебелью из одного жилья в другое. Недавно Аглая рассталась с актером Милошем Биковичем, с которым они вместе арендовали квартиру, и нашла новое место, в котором обосновалась без теперь уже бывшего бойфренда.
Шура
Этим летом популярный в начале 90-х Шура, лишившейся квартиры, откровенно рассказал о своей бедности. Квартиру, приобретенную в 2003 году, он потерял, когда во время борьбы с наркотической зависимостью переписал ее на людей, которые оказались мошенниками. Шура узнал, что ему негде жить после того, как его уведомили, что в течение двух месяцев он съехал. «Начинал бомжом, так и продолжаю. Ну что мне теперь, идти жить на ту же лавочку? Подали вместе с моим адвокатом Алексеем Панфиловым заявление в следственный комитет с целью возбуждения уголовного дела и выяснения обстоятельств оснований передачи квартиры в собственность третьему лицу», — рассказал артист изданию «Собеседник».
Яна Крайнова
Актриса Яна Крайнова, известная по сериалу сериала «Дневник доктора Зайцевой», переехала из Юрмалу в Москву и сняла себе квартиру в самом центре столицы — на Тверской улице. Правда, в новое жилище актриса заселилась совсем недавно. «Я приехала поступать на актерский в никуда! У меня не было в Москве места у кого жить во время абитуры. Но нашлась прекрасная родственница моей рижской родной подруги, которая дала мне ключи от своей квартиры на Парковых улицах, ибо она жила на даче. В этой квартире можно было только пройти к дивану и лечь на него в одежде. Остальное было завалено вещами, накопленными за жизнь это чудной женщины! Поступив во ВГИК, я, конечно, жила в общаге. Первый год это была комната под спасительным номером 911, а стена, у которой я спала, прилегала ровно к мусоропроводу. Эти божественные звуки прерывали мой сон в самые удивительные часы. Например, на рассвете. Соседками моими были мультипликаторши мексиканка и австрийка, которые мыли посуду, только когда заканчивалась чистая, а одежду с пола не убирали в принципе. Она покрывала всю поверхность. Пол и был их шкафом. С ними нелегально проживал кот. Все бы ничего, но у меня открылась страшная аллергия и он срал в ванную, а иностранки считали, что это мило, и я должна с радостью убирать эти дары, когда они сами сделать этого не могут.
Через год этой жизни вопрос стал ребром — или я убью их в состоянии аффекта или они меня погребут под ворохом шмотья. Я и моя красавца однокурсница пошли напрямую к декану ВГИКа. Я заставила Женю бессовестно врать! Мол она из Новосибирска и ей вдруг понадобилось место в общаге (хотя Женек с первого курса жила на квартире) Мой план удался! Я получила новую комнату, в которой по правилам проживают по двое и по документам жила с Евгенией Лаповой, а по факту наслаждалась я одиночеством. Женек стала моей ‘мертвой душой’. Спасибо тебе, дорогая за мои счастливые 3 года. Выпускной. Время после него в тумане. Работы нет. Уверенности в себе нет. Денег соответственно тоже. Год (!) я жила понемногу у самых разных,зачастую вообще НЕЗНАКОМЫХ мне людей», — откровенно рассказала Яна на своей странице в Instagram.
Татьяна Ларина
Финалистка 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина на съемках одного из проектов познакомилась со своим будущим мужем, к которому переехала. Когда спустя год супруги расстались, Татьяна сняла квартиру в Санкт-Петербурге, в которой теперь живет с сыном от первого брака.
Фото: starface, instagram, globallookpress / Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Екатерина Ширинкина / Passion.ru