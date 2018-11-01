Бузова, Шепелев и другие звезды, у которых пока нет собственного жилья

Актриса Яна Крайнова, известная по сериалу сериала «Дневник доктора Зайцевой», переехала из Юрмалу в Москву и сняла себе квартиру в самом центре столицы — на Тверской улице. Правда, в новое жилище актриса заселилась совсем недавно. «Я приехала поступать на актерский в никуда! У меня не было в Москве места у кого жить во время абитуры. Но нашлась прекрасная родственница моей рижской родной подруги, которая дала мне ключи от своей квартиры на Парковых улицах, ибо она жила на даче. В этой квартире можно было только пройти к дивану и лечь на него в одежде. Остальное было завалено вещами, накопленными за жизнь это чудной женщины! Поступив во ВГИК, я, конечно, жила в общаге. Первый год это была комната под спасительным номером 911, а стена, у которой я спала, прилегала ровно к мусоропроводу. Эти божественные звуки прерывали мой сон в самые удивительные часы. Например, на рассвете. Соседками моими были мультипликаторши мексиканка и австрийка, которые мыли посуду, только когда заканчивалась чистая, а одежду с пола не убирали в принципе. Она покрывала всю поверхность. Пол и был их шкафом. С ними нелегально проживал кот. Все бы ничего, но у меня открылась страшная аллергия и он срал в ванную, а иностранки считали, что это мило, и я должна с радостью убирать эти дары, когда они сами сделать этого не могут.

Через год этой жизни вопрос стал ребром — или я убью их в состоянии аффекта или они меня погребут под ворохом шмотья. Я и моя красавца однокурсница пошли напрямую к декану ВГИКа. Я заставила Женю бессовестно врать! Мол она из Новосибирска и ей вдруг понадобилось место в общаге (хотя Женек с первого курса жила на квартире) Мой план удался! Я получила новую комнату, в которой по правилам проживают по двое и по документам жила с Евгенией Лаповой, а по факту наслаждалась я одиночеством. Женек стала моей ‘мертвой душой’. Спасибо тебе, дорогая за мои счастливые 3 года. Выпускной. Время после него в тумане. Работы нет. Уверенности в себе нет. Денег соответственно тоже. Год (!) я жила понемногу у самых разных,зачастую вообще НЕЗНАКОМЫХ мне людей», — откровенно рассказала Яна на своей странице в Instagram.

Татьяна Ларина