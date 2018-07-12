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Потерявший квартиру Шура откровенно рассказал о своей бедности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Шура

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43-летний Шура планирует вернуть свое жилье.

Несколько дней назад российские СМИ обсуждали новость о том, что популярный в 90-е годы певец Шура фактически стал бомжом, лишившись квартиры в столице. Сегодня мужчина прокомментировал свое положение и рассказал о тотальной бедности.

«Начинал бомжом, так и продолжаю. Ну что мне теперь, идти жить на ту же лавочку?», — посетовал мужчина в беседе с изданием «Собеседник».

Квартиру, приобретенную в 2003 году, он потерял, когда во время борьбы с наркотической зависимостью переписал ее на людей, которые оказались мошенниками. Шура узнал, что ему негде жить после того, как его уведомили, что в течение двух месяцев он съехать со занимаемой им жилплощади.

Артист планирует бороться за свои права. «Подали вместе с моим адвокатом Алексеем Панфиловым заявление в следственный комитет с целью возбуждения уголовного дела и выяснения обстоятельств оснований передачи квартиры в собственность третьему лицу», — успокоил он волнующихся за судьбу любимца поклонников.

«Кстати, первое мое жилье в Москве после ботанического сада было тоже на Ленинском проспекте. Я жил там вместе с проституткой Танькой. На тот момент я уже начал петь в одном заведении за тарелку супа, а ее я проводил с собой. Она там зарабатывала деньги», — вспомнил музыкант о своей тотальной бедности.

Свою еду, которая была редкостью в их холодильнике, артист делил с Таниной собакой, которая время от времени оставалась на его попечение.

Желаем Александру удачи в борьбе за свои права!

Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress, instagram

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