Потерявший квартиру Шура откровенно рассказал о своей бедности

Несколько дней назад российские СМИ обсуждали новость о том, что популярный в 90-е годы певец Шура фактически стал бомжом, лишившись квартиры в столице. Сегодня мужчина прокомментировал свое положение и рассказал о тотальной бедности.

«Начинал бомжом, так и продолжаю. Ну что мне теперь, идти жить на ту же лавочку?», — посетовал мужчина в беседе с изданием «Собеседник».

Квартиру, приобретенную в 2003 году, он потерял, когда во время борьбы с наркотической зависимостью переписал ее на людей, которые оказались мошенниками. Шура узнал, что ему негде жить после того, как его уведомили, что в течение двух месяцев он съехать со занимаемой им жилплощади.

Артист планирует бороться за свои права. «Подали вместе с моим адвокатом Алексеем Панфиловым заявление в следственный комитет с целью возбуждения уголовного дела и выяснения обстоятельств оснований передачи квартиры в собственность третьему лицу», — успокоил он волнующихся за судьбу любимца поклонников.