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«Безгранично люблю»: Ольга Бузова подарила мужчине квартиру в центре Москвы

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Фото из Instagram Антона Богославского
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PR-менеджер популярной телеведущей похвастался подарком на день рождения.

Ольга Бузова не раз говорила в интервью, что для своих людей она готова на все. Так, поющая телеведущая сделала шикарный подарок на день рождения своему пиарщику Антону Богославскому. Именинник поделился подробностями сюрприза со своими подписчиками в Instagram: «Вот такой нереальный подарок 🎁 сделала мне моя Королева 👑 Ольга @buzova86 на день рождения 🤤🤩🙈 Дада, это ключи от квартиры🗝 от квартиры на моем любимом Цветном бульваре ❤️ Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни 🙏🏽💑 Я тебя безгранично люблю».

Подписчики Антона восхитились щедростью дарителя и отметили, что после такого презента Богославский просто обязан жениться на Бузовой: «Вот такое отношение к друзьям и близким !!! Молодец ,Оля», « Такие подарки лишний раз говорят о вашей ценности в жизни человека- значит, вы практически недосягаемо ценны для Ольги! Это дорогого стоит и о многом говорит!», «Сколько же она зарабатывает..🤔 после этого жениться обязан на ней😅», «Самый ценный подарок сделала самому любимому человеку», «Антон, Бери Олю в жены», «Пусть будет счастливой эта квартира и ты в ней со своей королевой».

Фото: instagram

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