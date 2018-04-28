«Безгранично люблю»: Ольга Бузова подарила мужчине квартиру в центре Москвы

Подписчики Антона восхитились щедростью дарителя и отметили, что после такого презента Богославский просто обязан жениться на Бузовой: «Вот такое отношение к друзьям и близким !!! Молодец ,Оля», « Такие подарки лишний раз говорят о вашей ценности в жизни человека- значит, вы практически недосягаемо ценны для Ольги! Это дорогого стоит и о многом говорит!», «Сколько же она зарабатывает..🤔 после этого жениться обязан на ней😅», «Самый ценный подарок сделала самому любимому человеку», «Антон, Бери Олю в жены», «Пусть будет счастливой эта квартира и ты в ней со своей королевой».

Фото: instagram