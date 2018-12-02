Буланова, Порошина, Топурия и другие звезды, не простившие измену своим мужьям и бойфрендам

Татьяна Буланова и Владислав Радимов
Татьяна Буланова в прошлом году развелась с мужем Владиславом Радимовым. Супруги жили отдельно: Владислав в Петербурге, а Татьяна — в Москве. Певица не раз заявляла, что не считает себя ревнивой и любит отдыхать в одиночестве. А потом в Сети пояились новости об измене Радимова... Буланова сначала призналась, что считает поступок супруга предательством, после этого красноречивого комментария отметила с неверным мужем годовщину свадьбы, а потом подала на развод. Причина? По словам Татьяны, прошла любовь, и сейчас она готова к новым отношениям.
Мария Порошина и Гоша Куценко
«Я изменил ей. Это случилось, и она меня не простила. Это была мимолетная интрижка. Меня очень мучила совесть, я признался ей в измене. Это был очень жестокий момент. Я сказал ей это в лицо и мне стало легче. В 28 я был ребенком, чувствовал себя шестнадцатилетним», — рассказал Гоша Куценко в эфире в шоу «Секрет на миллион» о том, почему расстался с Марией Порошиной.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были вместе более десяти лет, растили троих детей и считались одной из самых крепких пар Голливуда. В отношениях актеров были подводные течения — Гарнер много лет терпела зависимость супруга от азартных игр и алкоголя, но окончательно плотину прорвало, когда его измена с няней стала достоянием общественности. Симпатичная блондинка Кристин Узунян, присматривавшая за дочерьми пары Вайолет и Серафиной и нянчившая их сына Сэмюэля, такому повороту событий, казалось, была только рада — с улыбкой позировала папарацци, а подружки девушки рассказывали подробности ее романа с боссом-звездой. Аффлек тем временем покаялся перед женой, пару лет умолял его простить и отправился в реабилитационный центр лечиться от алкогольной зависимости, способствовавшей сексуальным подвигам. Брак спасти не удалось, в итоге супруги сообщили, что все-таки разводятся, но остаются друзьями и любящими родителями.
Сиенна Миллер и Джуд Лоу
Джуду Лоу, судя по его бурной личной жизни, очень сложно хранить верность одной женщине. Может, потому что нельзя быть на свете красивым таким? Первая супруга Сэди Фрост устала от поклонниц и интрижек Лоу и предложила развестись. Джуд уже было собрался жениться на сексапильной коллеге по фильму «Красавчик Алфи, или чего хотят мужчины» Сиенне Миллер, но тут подвернулась няня по имени Дейзи Райт, присматривавшая за его детьми от Фрост. Пара бокалов вина за ужином — и началась роковая связь, которая привела к увольнению Райт, куче желтых новостей в таблоидах и разрыву помолвки с Миллер.
Кети Топурия и Гуф
Слухи о романе солистки группы A'Studio Кети Топурии и рэпера Гуфа многих сильно удивили. Было непонятно, что общего у рэпера с пагубными зависимостями, меняющего девушек как перчатки и изменявшего экс-супруге, с умницей и красавицей Кети. Выяснилось, что артисты сначала дружили, а потом у них начался роман. Некоторые даже поверили, что рэпер наконец остепенится и станет счастливым семьянином, но чуда не произошло. Недавно его 18-летняя поклонница по имени Яна обнародовала фотографии и аудиозаписи, доказывающие связь с ним, а спустя несколько дней заявила, что беременна. Кети тем временем в комментарии telegram-каналу «Пушка» заявила, что не общается с рэпером.
Рита Дакота и Влад Соколовский
Летом Рита Дакота сильно удивила поклонников, объявив о разводе с Владом Соколовским. Ребята выглядели очень счастливыми и для многих были образцово-показательной парой. Выяснилось, что на самом деле в их отношениях все было далеко не безоблачно. Рита заявила, что Влад изменял ей несколько лет, в том числе и тогда, когда она была беременна. Узнав о неверности супруга, Дакота подала на развод, а Соколовский начал встречаться с фитнес-тренером и амбассадором бренда Reebok Натальей Сульяновой. Несколько лет назад она училась в школе DJ Грува и стала участницей дуэта Audio Girls под псевдонимом Таша Смит.
Риз Уизерспун и Райан Филипп
Риз Уизерспун развелась с Райаном Филиппом после семи лет брака. Причин было несколько: пагубные пристрастия актера, его зависть к успеху более знаменитой супруги и измены. Пока Риз активно снималась в кино, занималась продюсированием и растила дочь Аву и сына Дикона, Райан пристрастился к алкоголю и закрутил роман с актрисой Эбби Корниш. Уизерспун предательство не простила, подала на развод, а спустя год начала встречаться с голливудским агентом Джимом Тотом. В 2011 году они поженились, а спустя несколько месяцев у супругов родился сын Теннесси.
Гвен Стефани и Гэвин Россдейл
Гвен Стефани измену мужа с няней перенесла не так стойко, как Дженнифер Гарнер. По крайней мере, скрывать свою боль от широкой общественности не стала и призналась, что случившееся буквально разрушило ее мир до основания, разбило ей сердце и погрузило в депрессию, с которой было очень тяжело справиться. Усугубляло ситуацию то, что предал певицу не только муж, музыкант Гэвин Россдейл, но и няня, с которой он ей изменил. Девушка по имени Минди Манн успела стать для экс-солистки No Doubt близкой подругой (по крайней мере, так казалось самой Гвен), подражала ее стилю, одевалась в ее вещи и практически стала членом семьи. Предательство певица не простила и подала на развод. Залечить раны Гвен Стефани помог кантри-музыкант Блэйк Шелтон, сделавший ей предложение руки и сердца.
Матильда и Сергей Шнуровы
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров недавно развелся с супругой Матильдой. Причиной развода, по слухам, стала измена Матильды, уставшей терпеть измены. «С Ольгой Шнуров встречался больше года, еще при жене Матильде начал роман с ней, — рассказал газете «Комсомольская правда» друг знаменитости, попросивший не называть его имя. — Матильда знала, что у Шнурова появилась девушка. Сергей любит поговорить, и с Ольгой они вели многочасовые беседы по телефону. Один из разговоров жена и услышала. Она терпела, хотела сохранить брак. Они то расходились, то вновь сходились. Но, видимо, Ольга давно имела виды на Сергея и в итоге решила сделать его своим. У Матильды сдали нервы, она в конце и сама начала погуливать».
Ани Лорак и Мурат
Ани Лорак недавно, по слухам, подала на развод с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной такого решения стала неверность: несколько месяцев назад Налчаджиоглу был замечен в одном из киевских клубов с украинской моделью и дизайнером Яной Беляевой, с которой явно вел себя не по-дружески. В Сеть попали снимки и видео, судя по которым Мурата и Яну связывают близкие отношения.
Дженнифер Лопес и Каспер Смарт
Дженнифер Лопес не устояла перед одним из танцором своего коллектива Каспером Смартом, который почти на двадцать лет ее моложе. Они встречались три года, потом расставались из-за того, что Каспер еще слишком молод и не готов к серьезным отношениям. Потом они снова сходились, а когда в СМИ начали появляться слухи об изменах Смарта, Лопес наконец не выдержала и предложила ему расстаться друзьями. Долго в одиночестве Дженнифер не скучала: сейчас она встречается с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым выглядит очень счастливой.
Ума Турман и Итан Хоук
Умнице, красавице и талантливой актрисе Уме Турман не то чтобы очень везло с мужьями. Первый супруг Гэри Олдмен развелся с ней, заявив, что ему надоело жить со «святошей» и женщиной настолько идеальной, что аж тошнило. Второй муж, актер и режиссер Итан Хоук променял Турман на няню их детей — блондинку в татуировках по имени Райн Шохьюз. Она появилась в доме звездной пары после того, как у них родился второй ребенок, а карьера Умы начала стремительно развиваться. Хоук стал больше времени проводить с няней, чем с женой, рабочие отношения в итоге переросли в роман. Сейчас Итан Хоук женат на Райан Шохьюз. Она тоже родила ему двоих детей и, по словам Хоука, полностью устраивает его как спутница жизни, так как восхищается им и не ограничивает его свободу.
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон
Звезды киносаги «Сумерки» Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон для своих поклонников были образцом идеальной пары влюбленных. Но Кристиен не удержалась и изменила Роберту с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом, у которого она играла в картине одну из главных ролей. Фотографии, на которых Сандерс и Стюарт обнимаются и целуются, появились во многих таблоидах, а Паттинсон был раздавлен и отказывался от комментариев. Закончилось все печально: Кристен и Роберт, пытавшиеся впоследствии наладить отношения, так и не смогли быть вместе после случившегося, а Руперт Сандерс развелся с женой, актрисой Либерти Росс.
Сандра Буллок и Джесси Джеймс
Телеведущий Джесси Джеймс не нашел способа лучше отблагодарить Сандру за семейную идиллию, чем изменить ей. Любовницей Джесси оказалась некая модель Мишель МакДжи, с которой телеведущий встречался 11 месяцев, будучи женатым на Сандре. После просочившейся информации в прессу, Буллок выставила вещи неверного супруга на улицу и подала на развод с возможностью самостоятельно воспитывать их приемного сына Луиса. По признанию Буллок, долгое время она была сломлена из-за предательства и была готова бросить актерскую карьеру, но режиссер Стивен Долдри поддержал ее в трудную минуту и не дал совершить роковую ошибку. Сандру подкосил и тот факт, что Джесси не смог достойно принять развод и признать себя виноватым, и долго спекулировал на пикантных подробностях жизни с оскароносной актрисой.
Текст: Роман Страстный
Фото: starface, eastnews, globallookpress. instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru