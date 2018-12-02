Буланова, Порошина, Топурия и другие звезды, не простившие измену своим мужьям и бойфрендам

Гвен Стефани измену мужа с няней перенесла не так стойко, как Дженнифер Гарнер. По крайней мере, скрывать свою боль от широкой общественности не стала и призналась, что случившееся буквально разрушило ее мир до основания, разбило ей сердце и погрузило в депрессию, с которой было очень тяжело справиться. Усугубляло ситуацию то, что предал певицу не только муж, музыкант Гэвин Россдейл, но и няня, с которой он ей изменил. Девушка по имени Минди Манн успела стать для экс-солистки No Doubt близкой подругой (по крайней мере, так казалось самой Гвен), подражала ее стилю, одевалась в ее вещи и практически стала членом семьи. Предательство певица не простила и подала на развод. Залечить раны Гвен Стефани помог кантри-музыкант Блэйк Шелтон, сделавший ей предложение руки и сердца.

Матильда и Сергей Шнуровы