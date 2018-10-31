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«Ольга давно имела виды, а Матильда терпела»: Сергей Шнуров изменял экс-супруге с новой молодой женой

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Сергей Шнуров

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Друзья Шнурова раскрыли подробности о 27-летней Ольге Абрамовой.

На днях 45-летний лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров подтвердил, что женился на новой подруге Ольге Абрамовой, с которой, как многие думали, до свадьбы он встречался всего несколько месяцев. Однако выяснилось, что отношения у музыканта и светской львицы завязались довольно давно — еще во время брака Сергея с Матильдой.

«С Ольгой Шнуров встречался больше года, еще при жене Матильде начал роман с ней, — рассказал газете «Комсомольская правда» друг знаменитости, попросивший не называть его имя. — Матильда знала, что у Шнурова появилась девушка. Сергей любит поговорить, и с Ольгой они вели многочасовые беседы по телефону. Один из разговоров жена и услышала. Она терпела, хотела сохранить брак. Они то расходились, то вновь сходились. Но, видимо, Ольга давно имела виды на Сергея и в итоге решила сделать его своим. У Матильды сдали нервы, она в конце и сама начала погуливать».

Этот же приятель рокера добавил, что, по его мнению, эффектная блондинка просто «нагулялась» и даже сама сделала предложение руки и сердца новому возлюбленному. По слухам, несколько лет назад она, как и Сергей, лечилась от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике. «После лечения образ жизни у нее сильно изменился, она стала серьезной девушкой. Ольга с прекрасным образованием, деньгами обеспечена, и выстраиванием карьеры не заморачивается. Вот и решила выйти замуж. Может, и о детях задумалась. Говорят, она сама предложила Шнуру пожениться. А он одиночества не выносит. Ему одному плохо. Вот и решил: пусть будет жена», — считает друг Шнурова.

Фото и видео: Instagram, архивы пресс-служб

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