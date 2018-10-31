«Ольга давно имела виды, а Матильда терпела»: Сергей Шнуров изменял экс-супруге с новой молодой женой

На днях 45-летний лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров подтвердил, что женился на новой подруге Ольге Абрамовой, с которой, как многие думали, до свадьбы он встречался всего несколько месяцев. Однако выяснилось, что отношения у музыканта и светской львицы завязались довольно давно — еще во время брака Сергея с Матильдой.

«С Ольгой Шнуров встречался больше года, еще при жене Матильде начал роман с ней, — рассказал газете «Комсомольская правда» друг знаменитости, попросивший не называть его имя. — Матильда знала, что у Шнурова появилась девушка. Сергей любит поговорить, и с Ольгой они вели многочасовые беседы по телефону. Один из разговоров жена и услышала. Она терпела, хотела сохранить брак. Они то расходились, то вновь сходились. Но, видимо, Ольга давно имела виды на Сергея и в итоге решила сделать его своим. У Матильды сдали нервы, она в конце и сама начала погуливать».